Mais de 8 mil contribuintes do Pará terão restituição do IRPF em abril

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta quarta-feira (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2025. Em todo o País, serão contemplados 279.500 contribuintes, com valor total de R$ 339,6 milhões. O crédito bancário está previsto para o dia 30.

No Pará, 8.735 contribuintes terão direito à restituição, totalizando R$ 10.540.083,86. A divisão por delegacia da Receita Federal no estado mostra que, em Belém, 4.671 contribuintes serão beneficiados, com restituições que somam R$ 7.583.807,72. Em Marabá, 2.847 pessoas terão direito ao crédito, no valor de R$ 1.981.410,53. Em Santarém, o total de 1.217 contribuintes receberão R$ 974.865,61.

Na 2ª Região Fiscal, que inclui, além do Pará, os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, serão pagos R$ 20.227.521,85 em restituições para 16.807 contribuintes.

Entre os beneficiados estão contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores, além de quem usou a declaração pré-preenchida ou optou por receber via PIX.

A consulta à restituição pode ser feita pelo site www.gov.br/receitafederal, na seção “Meu Imposto de Renda”. A Receita também oferece aplicativo para celulares e tablets. Caso haja problemas com os dados bancários informados, o contribuinte pode reagendar o crédito pelo Banco do Brasil em até um ano no site oficial ou pelos telefones 4004-0001, 0800-729-0001 e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Se a restituição não for resgatada nesse período, será necessário solicitar o valor pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)