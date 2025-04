Mais de 360 mil declarações do Imposto de Renda já foram enviadas no Pará, revela Receita Federal

O Pará já contabiliza 368 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) entregues até às 8h desta quarta-feira (16/04), o que representa cerca de 36% do total esperado para este ano. A informação foi confirmada por Marinaldo Souza da Silva, auditor fiscal da Receita Federal e supervisor regional do IRPF. A expectativa é que até o fim do prazo, em 30 de maio, 638 mil declarações sejam enviadas. O auditor reforça a importância de não deixar para a última hora e alerta para as penalidades e erros mais comuns cometidos pelos contribuintes.

Entregas seguem ritmo esperado, mas maioria ainda deve declarar

Segundo Marinaldo Souza, o número de declarações entregues até o momento está dentro do padrão previsto para o período. "No mês de abril, normalmente há uma certa diminuição na quantidade de entrega. Esse volume vem mais no último mês, que é o mês de maio", explicou.

A previsão para o estado em 2025 é de 1.006.000 declarações. Em comparação ao ano anterior, houve um crescimento de 7% no número de entregas. Apesar do ritmo considerado normal, o auditor faz um alerta: “O risco de deixar para a última hora é perder o prazo e acabar pagando multa”.

Ferramentas facilitam a declaração: use a versão pré-preenchida

Desde o dia 1º de abril, está disponível a versão online com declaração pré-preenchida, que facilita a vida do contribuinte. “Ele vai apenas revisar aquelas informações se realmente são pertinentes, o que inclusive não necessita de uma terceira pessoa para realizar a entrega”, disse Marinaldo.

A Receita também chama atenção para o cuidado com as despesas dedutíveis, especialmente médicas.

“O contribuinte deve conferir se a despesa que está informada realmente foi realizada e se está documentada. Informações inconsistentes podem levar a declaração para a malha fina”, alertou.

Deduções médicas exigem atenção redobrada

As deduções com despesas médicas continuam sendo as mais sensíveis e passíveis de erros. A Receita cruza essas informações com declarações de prestadores de serviços de saúde, tanto pessoas jurídicas quanto físicas.

Marinaldo Souza da Silva, durante entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Thiago Gomes)

A novidade para o próximo ano é que os recibos emitidos por médicos e dentistas pessoa física deverão ser eletrônicos, via sistema Receita Saúde, acessível pelo aplicativo da Receita Federal. "O contribuinte já poderá visualizar esse recibo se acessar com a senha gov.br", explicou o auditor.

O que mudou na declaração em 2025

Entre as principais mudanças deste ano, está o aumento no limite de rendimentos obrigatórios para declarar: passou de R$ 30.639 para R$ 33.888. A faixa de isenção também foi ampliada, beneficiando todos os contribuintes com rendimento mensal de até dois salários mínimos.

Outras alterações incluem a obrigatoriedade de declarar quem fez atualização do valor de imóveis no ano passado, mesmo sem rendimento, e a inclusão de dados de contas bancárias no exterior na versão pré-preenchida. A informação do título de eleitor, por outro lado, deixou de ser obrigatória.

Multa e CPF irregular: as consequências de não declarar no prazo

O prazo final para entrega é 30 de maio. A partir de 1º de junho, quem não tiver enviado a declaração será automaticamente penalizado. A multa mínima é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Além da penalidade financeira, o contribuinte também pode ter seu CPF classificado como “pendente de regularização”, o que afeta o acesso a serviços bancários, programas de governo e até financiamentos. “Evite problemas. Faça logo a sua declaração”, reforçou Marinaldo.