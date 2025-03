Mais de 3 mil paraenses têm direito ao lote residual de março

No Pará, 3.426 contribuintes têm direito ao lote residual de restituição do IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) deste mês de março, disponível para consulta desde às 10h desta segunda-feira (24). São R$ 9.558.860,48 distribuídos entre os contribuintes noo estado. O lote corresponde aos que caíram na malha fina, regularizaram sua situação com o Fisco e podem receber a restituição, em todo o país cerca de 120 mil serão contemplados.

Em Belém, cerca de 1.929 contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal na capital ou unidades jurisdicionadas terão direito a R$ 8.018.654,08. Na região de Marabá, sudeste paraense, serão R$ 852.428,76 para 977 contribuintes e em Santarém, no baixo amazonas, são R$ 687.777,64 para 520 contribuintes.

Para consultar se a restituição está disponível basta acessar a página da Receita no endereço: www.gov.br/receitafederal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, escolher a opção "Consultar a Restituição". Seguindo as orientações é possível realizar tanto uma consulta simplificada, quanto uma avaliação mais completa. Caso o contribuinte encontre pendências na declaração, é possível retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Os pagamentos de restituições são feitos apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Isso acontece por questões de segurança, já que o pagamento fica impedido em caso de erro nos dados ou quaisquer outras irregularidades.

Segundo a Receita Federal, o contribuinte também possui direito ao serviço de reagendamento, disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil (BB) com o prazo de até 1 (um) ano da primeira tentativa de crédito. Nesse serviço, os contribuintes precisam informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração, e aguardar a nova tentativa de crédito.

É possível reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, no endereço: https://www.bb.com.br/irpf. Também há a opção via chamada, através da Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, no menu Declarações e Demonstrativos, após em Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".