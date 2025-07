Mais de 107 mil universitários no Pará estão endividados; saiba como negociar

No Pará, 107.521 universitários possuem alguma dívida em aberto, segundo levantamento da Serasa. E o impacto vai além do bolso: 4 em cada 10 estudantes já precisaram trancar a faculdade por não conseguirem pagar as mensalidades. Diante disso, a Serasa está disponibilizando mais de 278 mil ofertas de renegociação com 56 instituições de ensino superior que atuam no estado, com descontos de até 95%, além de opções de parcelamento e consolidação de boletos. A iniciativa faz parte de uma ação nacional que reúne mais de 7,8 milhões de ofertas para 2,8 milhões de estudantes em todo o país.

Nesse cenário, o Governo Federal anunciou que estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) formalizados a partir de 2018 poderão renegociar as dívidas entre 1º de novembro de 2025 e 31 de dezembro de 2026, diretamente com o agente financeiro do contrato. A medida é destinada a beneficiários que estejam inadimplentes há mais de 90 dias, contados até 31 de julho de 2025, e prevê parcelamento do saldo devedor em até 180 vezes, com parcelas mínimas de R$ 200, além de desconto de 100% nos encargos moratórios, como juros e multas por atraso.

Ainda no âmbito nacional, a pesquisa da Serasa revela que 22% dos estudantes apontam o desemprego como o principal fator para o endividamento, seguido por problemas pessoais ou familiares (13%) e redução de renda (9%). Entre os inadimplentes, 34% acumulam dívidas que ultrapassam cinco mensalidades, e 32% estão com pendências há mais de dois anos. O retrato é ainda mais desafiador quando se considera que muitos estudantes também enfrentam dívidas em outras áreas da vida financeira: 62,3% dos entrevistados afirmaram ter outras pendências, como cartões de crédito (55%), contas básicas (36%) e empréstimos pessoais (32%).

Como negociar

Segundo a Serasa, o processo é simples e pode ser feito em menos de três minutos. O primeiro passo é acessar a plataforma pelo aplicativo ou site, realizar um breve cadastro com o CPF e, em seguida, consultar as dívidas vinculadas ao nome do estudante. A plataforma exibe automaticamente as ofertas disponíveis, já com os descontos aplicados. O consumidor pode então escolher a forma de pagamento — seja via boleto bancário ou Pix, com possibilidade de parcelamento.

Entre os diferenciais da ferramenta está o consolidador de boletos, que permite ao usuário reunir diversas dívidas com uma mesma instituição em um único acordo, facilitando o controle financeiro. Além disso, é possível agendar vencimentos conforme a melhor data para pagamento, uma forma de ajustar o compromisso ao orçamento mensal do estudante.

Os percentuais de desconto, que podem chegar a 95% e parcelas a partir de R$9,90. Os benefícios são oferecidos pelas próprias instituições parceiras, responsáveis pelas condições de desconto, parcelamento e pagamento, com base em critérios como o tempo da dívida e o histórico de pagamento. Segundo a Serasa, estudantes com pendências mais antigas ou com valores maiores podem, em alguns casos, ter acesso a condições ainda mais vantajosas. Todas as ofertas trazem informações claras sobre valores, prazos e formas de pagamento — e o acordo é formalizado na própria plataforma. O consumidor pode consultar as instituições parceiras no blog https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/parceiros/.

“A renegociação surge como uma chance real de recomeço, especialmente para quem quer retomar os estudos e seguir construindo o próprio futuro neste novo semestre”, afirma Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Muito além do financeiro

A inadimplência entre universitários não afeta apenas o andamento dos estudos, mas também a saúde mental. De acordo com a pesquisa da Serasa, 48% dos estudantes relataram sofrer com ansiedade intensa, insônia ou estresse por causa das dívidas acumuladas. Apenas 6% disseram não ter sentido nenhum impacto emocional em decorrência da situação financeira.

Ainda segundo o levantamento, 45% dos estudantes endividados tiveram que adiar planos importantes de vida — como mudar de cidade, iniciar um curso complementar ou sair da casa dos pais — devido à dificuldade de arcar com os compromissos financeiros. O cenário reforça a importância de ações que ajudem a conter o avanço do endividamento e proporcionem oportunidades de reorganização.

“A falta de educação financeira ainda é um desafio entre os jovens. Muitos iniciam a vida adulta e universitária sem saber como lidar com orçamento, crédito ou planejamento. Por isso, a Serasa também investe em conteúdo gratuito para ajudar esses estudantes a se manterem organizados no futuro”, destaca Thiago.

Paraense conta como lida com orçamento apertado durante a graduação

Natural do interior do Pará e morando em Belém para estudar, Thaíla Will, de 27 anos, viu as dívidas começarem a se acumular quando a avó adoeceu e a mãe passou a gastar mais com o tratamento. O impacto atingiu diretamente o orçamento familiar entre o terceiro e o quarto semestre da graduação em fisioterapia. Para não trancar o curso, ela começou a trabalhar e, desde então, assumiu responsabilidades como aluguel, alimentação e mensalidades da faculdade. “Não foi necessário parar, mas precisei me dividir entre as aulas e o trabalho para ajudar a manter tudo funcionando”, conta.

Mesmo sem estar atualmente inadimplente, Thaíla já enfrentou atrasos em contas como cartão de crédito e internet — e conheceu a plataforma do Serasa durante um feirão de renegociação. Mais do que o aperto financeiro, ela fala sobre a sobrecarga emocional de assumir tantas responsabilidades ainda jovem. “Minha saúde mental foi afetada porque tive que me virar cedo, com 24, 25 anos, já pagando contas. Hoje tento manter a cabeça no lugar e gastar dentro do que é possível, para não me sobrecarregar e não ficar ansiosa com as dívidas”, reflete.

Canais seguros e apoio

Para evitar golpes e armadilhas, a Serasa reforça que as negociações devem ser feitas apenas pelos canais oficiais:

Site: www.serasalimpanome.com.br

App Serasa (Google Play e App Store)

WhatsApp: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: mais de 10 mil unidades em todo o país realizam acordos mediante taxa de R$ 4,60 por acordo fechado.

Além disso, os estudantes podem acessar materiais educativos pelo canal Serasa Ensina, no YouTube, que já soma mais de 500 mil inscritos. No blog da Serasa, também estão disponíveis centenas de artigos com orientações sobre orçamento, renegociação de dívidas, consumo consciente e uso responsável do crédito.