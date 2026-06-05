Mais de 100 milhões de brasileiros devem ir às compras no Dia dos Namorados, aponta CNDL
Em Belém, lojistas afirmam que movimento ainda é tímido no início de junho, mas expectativa é de crescimento nas vendas na semana da data comemorativa
Mais de 100 milhões de consumidores devem ir às compras este ano no Dia dos Namorados. Os dados são da pesquisa feita em todo o país pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. Em Belém, o varejo já se prepara para receber a alta demanda de apaixonados em busca de presentes.
O levantamento aponta ainda que 61% dos entrevistados pretendem presentear na data, movimentando mais de R$ 26,4 bilhões no comércio. Entre os principais presenteados aparecem os esposos e esposas, citados por 58% dos entrevistados, enquanto 33% pretendem comprar presentes para namorados e namoradas.
O hábito de agradar quem se gosta (42%) e a importância simbólica da data (46%) estão entre os principais motivos apontados pelos consumidores para celebrar o Dia dos Namorados.
DEMANDA CRESCE ÀS VÉSPERAS
Em Belém, lojistas afirmam que a movimentação ainda é tímida no início de junho, mas a expectativa é de crescimento na semana que antecede a data. A vendedora Kézia Vongrap, que trabalha em uma loja de roupas em um shopping da capital, explica que o comércio já começa a se organizar com antecedência para atender à demanda.
“Começamos a preparar a coleção um pouco antes, porém o fluxo maior e o faturamento realmente crescem na semana do Dia dos Namorados”, afirma.
Segundo ela, neste ano o calendário de eventos deve impulsionar ainda mais o movimento nas lojas. Além do Dia dos Namorados, junho também terá jogos da Copa e festividades juninas.
“Lançamos a coleção da Copa, então acreditamos que vai haver uma grande procura. Unindo os dois, a gente acredita que esse ano a semana do Dia dos Namorados deu um boom”, destaca.
Entre os produtos mais procurados para presentear, as camisas de algodão Pima seguem como destaque. “São o carro-chefe da marca. Independente da época, são presentes utilitários, servem para qualquer ocasião”, explica a vendedora.
A expectativa positiva também é compartilhada pelo segmento de joias. Apesar do movimento ainda considerado fraco nos primeiros dias do mês, a gerente Vitória Brito acredita que as vendas devem crescer na reta final antes da data comemorativa. “A semana só vai melhorar a partir do dia 10 em diante mesmo, já em cima da hora”, avalia.
Ela também acredita que o consumidor, este ano, enfrenta um ‘boom’ de demandas financeiras simultâneas. “Tem o Dia dos Namorados, Copa e São João. Acho que o pessoal está se organizando para várias coisas ao mesmo tempo”, comenta.
Para isso, ela explica que existem estratégias para direcionar o consumidor. Na loja onde trabalha, foram preparadas coleções específicas para diferentes ocasiões do período, apostando na diversificação para atrair clientes. Além disso, a montagem antecipada da vitrine, ajuda a direcionar a atenção do cliente.
"Mesmo sabendo que as vendas se concentram na véspera e na data, a gente deixa a vitrine temática pra lembrar os consumidores e fazer com que lembrem de nós”, disse Vitória.
A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil também mostra que, entre os 28% que não pretendem comprar presentes, a maior parte aponta não estar em um relacionamento atualmente. Outros consumidores afirmam que vão priorizar o pagamento de dívidas ou que não possuem o costume de comemorar a data.
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