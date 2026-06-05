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Economia

Mais de 100 milhões de brasileiros devem ir às compras no Dia dos Namorados, aponta CNDL

Em Belém, lojistas afirmam que movimento ainda é tímido no início de junho, mas expectativa é de crescimento nas vendas na semana da data comemorativa

Gabi Gutierrez
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Os vendedores do setor varejista afirmam que a procura por presentes é maior no dia 12 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Mais de 100 milhões de consumidores devem ir às compras este ano no Dia dos Namorados. Os dados são da pesquisa feita em todo o país pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. Em Belém, o varejo já se prepara para receber a alta demanda de apaixonados em busca de presentes. 

O levantamento aponta ainda que 61% dos entrevistados pretendem presentear na data, movimentando mais de R$ 26,4 bilhões no comércio. Entre os principais presenteados aparecem os esposos e esposas, citados por 58% dos entrevistados, enquanto 33% pretendem comprar presentes para namorados e namoradas.

O hábito de agradar quem se gosta (42%) e a importância simbólica da data (46%) estão entre os principais motivos apontados pelos consumidores para celebrar o Dia dos Namorados.

DEMANDA CRESCE ÀS VÉSPERAS

Em Belém, lojistas afirmam que a movimentação ainda é tímida no início de junho, mas a expectativa é de crescimento na semana que antecede a data. A vendedora Kézia Vongrap, que trabalha em uma loja de roupas em um shopping da capital, explica que o comércio já começa a se organizar com antecedência para atender à demanda.

“Começamos a preparar a coleção um pouco antes, porém o fluxo maior e o faturamento realmente crescem na semana do Dia dos Namorados”, afirma.

Segundo ela, neste ano o calendário de eventos deve impulsionar ainda mais o movimento nas lojas. Além do Dia dos Namorados, junho também terá jogos da Copa e festividades juninas.

“Lançamos a coleção da Copa, então acreditamos que vai haver uma grande procura. Unindo os dois, a gente acredita que esse ano a semana do Dia dos Namorados deu um boom”, destaca.

Entre os produtos mais procurados para presentear, as camisas de algodão Pima seguem como destaque. “São o carro-chefe da marca. Independente da época, são presentes utilitários, servem para qualquer ocasião”, explica a vendedora.

A expectativa positiva também é compartilhada pelo segmento de joias. Apesar do movimento ainda considerado fraco nos primeiros dias do mês, a gerente Vitória Brito acredita que as vendas devem crescer na reta final antes da data comemorativa. “A semana só vai melhorar a partir do dia 10 em diante mesmo, já em cima da hora”, avalia.

Ela também acredita que o consumidor, este ano, enfrenta um ‘boom’ de demandas financeiras simultâneas. “Tem o Dia dos Namorados, Copa e São João. Acho que o pessoal está se organizando para várias coisas ao mesmo tempo”, comenta.
Para isso, ela explica que existem estratégias para direcionar o consumidor. Na loja onde trabalha, foram preparadas coleções específicas para diferentes ocasiões do período, apostando na diversificação para atrair clientes. Além disso, a montagem antecipada da vitrine, ajuda a direcionar a atenção do cliente.

"Mesmo sabendo que as vendas se concentram na véspera e na data, a gente deixa a vitrine temática pra lembrar os consumidores e fazer com que lembrem de nós”, disse Vitória.

A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil também mostra que, entre os 28% que não pretendem comprar presentes, a maior parte aponta não estar em um relacionamento atualmente. Outros consumidores afirmam que vão priorizar o pagamento de dívidas ou que não possuem o costume de comemorar a data.

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