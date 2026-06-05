Exportações do Pará crescem 13,2% em 2026
Somente no mês de maio, o avanço foi de 17,1% em relação ao mesmo mês do ano passado
O Pará registrou crescimento de 13,2% nas exportações em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são da plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e mostram que o Estado alcançou US$ 10,4 bilhões em vendas ao exterior nos cinco primeiros meses de 2026.
Somente no mês de maio, o avanço foi de 17,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O desempenho mantém o Pará entre os principais estados exportadores do país, ocupando a quinta posição no ranking nacional, com participação de 7,2% nas exportações brasileiras.
O saldo da balança comercial paraense no acumulado do ano chegou a US$ 9 bilhões. Já as importações somaram US$ 1,4 bilhão, alta de 35,2% na comparação anual. Com isso, a corrente de comércio do Estado — que reúne exportações e importações — atingiu US$ 11,9 bilhões, crescimento de 15,4%.
China lidera compras de produtos paraenses
A China segue como principal parceiro comercial do Pará e concentrou 38,5% das exportações estaduais entre janeiro e maio. Alemanha (6,9%), Índia (4,4%), Polônia (4,3%), Japão (4,2%) e Estados Unidos (3,5%) aparecem na sequência entre os maiores compradores de produtos paraenses.
O cenário reforça a dependência do mercado asiático, especialmente chinês, para o desempenho da balança comercial estadual, principalmente no setor mineral.
Mineração domina pauta exportadora
O minério de ferro e seus concentrados continuam liderando as exportações do Pará. O produto movimentou US$ 3,9 bilhões no acumulado do ano e respondeu por 37,6% de toda a pauta exportadora estadual.
Apesar da liderança, o minério de ferro registrou recuo de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Já os minérios de cobre e seus concentrados apresentaram forte crescimento. As exportações do produto avançaram 80% e alcançaram US$ 2,7 bilhões, passando a representar 26,2% das vendas externas do Estado.
A soja também teve destaque no período e respondeu por 8,5% das exportações paraenses. Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada e alumina calcinada aparecem logo em seguida, com participação de 4,9% cada.
Entre os demais produtos exportados pelo Pará estão ouro, alumínio, ferro-gusa, sucos vegetais e pescados.
Economia paraense mantém perfil exportador
Os números mais recentes do Comex Stat mostram que a mineração segue como principal motor das exportações paraenses, mas também apontam crescimento de produtos ligados ao agronegócio e à indústria de transformação.
O desempenho positivo da balança comercial ocorre em um momento de aumento da demanda internacional por commodities minerais e agrícolas, especialmente no mercado asiático.
Exportações do Pará
Janeiro a maio de 2026
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Exportações:
US$ 10,4 bilhões
Alta de 13,2%
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Importações:
US$ 1,4 bilhão
Alta de 35,2%
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Corrente de comércio:
US$ 11,9 bilhões
📈 Crescimento de 15,4%
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Saldo da balança comercial:
US$ 9 bilhões de superávit
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Participação nas exportações brasileiras:
7,2%
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Posição no ranking nacional de exportações:
5º lugar
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES
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China — 38,5%
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Alemanha — 6,9%
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Índia — 4,4%
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Polônia — 4,3%
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Japão — 4,2%
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Estados Unidos — 3,5%
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Canadá — 2%
PRODUTOS MAIS EXPORTADOS
Minério de ferro e concentrados
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US$ 3,9 bilhões
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37,6% da pauta exportadora
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Queda de 2,8%
Minérios de cobre e concentrados
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US$ 2,7 bilhões
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26,2% das exportações
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Crescimento de 80%
Soja
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8,5% das exportações
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Crescimento de 20,8%
Carne bovina
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4,9% da pauta exportadora
Alumina calcinada
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4,9% das exportações
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