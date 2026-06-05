Exportações do Pará crescem 13,2% em 2026

O Pará registrou crescimento de 13,2% nas exportações em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são da plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e mostram que o Estado alcançou US$ 10,4 bilhões em vendas ao exterior nos cinco primeiros meses de 2026.

Somente no mês de maio, o avanço foi de 17,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O desempenho mantém o Pará entre os principais estados exportadores do país, ocupando a quinta posição no ranking nacional, com participação de 7,2% nas exportações brasileiras.

O saldo da balança comercial paraense no acumulado do ano chegou a US$ 9 bilhões. Já as importações somaram US$ 1,4 bilhão, alta de 35,2% na comparação anual. Com isso, a corrente de comércio do Estado — que reúne exportações e importações — atingiu US$ 11,9 bilhões, crescimento de 15,4%.

China lidera compras de produtos paraenses

A China segue como principal parceiro comercial do Pará e concentrou 38,5% das exportações estaduais entre janeiro e maio. Alemanha (6,9%), Índia (4,4%), Polônia (4,3%), Japão (4,2%) e Estados Unidos (3,5%) aparecem na sequência entre os maiores compradores de produtos paraenses.

O cenário reforça a dependência do mercado asiático, especialmente chinês, para o desempenho da balança comercial estadual, principalmente no setor mineral.

Mineração domina pauta exportadora

O minério de ferro e seus concentrados continuam liderando as exportações do Pará. O produto movimentou US$ 3,9 bilhões no acumulado do ano e respondeu por 37,6% de toda a pauta exportadora estadual.

Apesar da liderança, o minério de ferro registrou recuo de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já os minérios de cobre e seus concentrados apresentaram forte crescimento. As exportações do produto avançaram 80% e alcançaram US$ 2,7 bilhões, passando a representar 26,2% das vendas externas do Estado.

A soja também teve destaque no período e respondeu por 8,5% das exportações paraenses. Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada e alumina calcinada aparecem logo em seguida, com participação de 4,9% cada.

Entre os demais produtos exportados pelo Pará estão ouro, alumínio, ferro-gusa, sucos vegetais e pescados.

Economia paraense mantém perfil exportador

Os números mais recentes do Comex Stat mostram que a mineração segue como principal motor das exportações paraenses, mas também apontam crescimento de produtos ligados ao agronegócio e à indústria de transformação.

O desempenho positivo da balança comercial ocorre em um momento de aumento da demanda internacional por commodities minerais e agrícolas, especialmente no mercado asiático.



Exportações do Pará



Janeiro a maio de 2026

Exportações:

US$ 10,4 bilhões

Alta de 13,2%

Importações:

US$ 1,4 bilhão

Alta de 35,2%

Corrente de comércio:

US$ 11,9 bilhões

📈 Crescimento de 15,4%

Saldo da balança comercial:

US$ 9 bilhões de superávit

Participação nas exportações brasileiras:

7,2%

Posição no ranking nacional de exportações:

5º lugar

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES

China — 38,5%

Alemanha — 6,9%

Índia — 4,4%

Polônia — 4,3%

Japão — 4,2%

Estados Unidos — 3,5%

Canadá — 2%

PRODUTOS MAIS EXPORTADOS

Minério de ferro e concentrados

US$ 3,9 bilhões

37,6% da pauta exportadora

Queda de 2,8%

Minérios de cobre e concentrados

US$ 2,7 bilhões

26,2% das exportações

Crescimento de 80%

Soja

8,5% das exportações

Crescimento de 20,8%

Carne bovina

4,9% da pauta exportadora

Alumina calcinada

4,9% das exportações