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Economia

Exportações do Pará crescem 13,2% em 2026

Somente no mês de maio, o avanço foi de 17,1% em relação ao mesmo mês do ano passado

Gabi Gutierrez
fonte

Balanço da exportação no Pará cresceu em relação ao último ano (Foto: Divulgação)

O Pará registrou crescimento de 13,2% nas exportações em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são da plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e mostram que o Estado alcançou US$ 10,4 bilhões em vendas ao exterior nos cinco primeiros meses de 2026.

Somente no mês de maio, o avanço foi de 17,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O desempenho mantém o Pará entre os principais estados exportadores do país, ocupando a quinta posição no ranking nacional, com participação de 7,2% nas exportações brasileiras.

O saldo da balança comercial paraense no acumulado do ano chegou a US$ 9 bilhões. Já as importações somaram US$ 1,4 bilhão, alta de 35,2% na comparação anual. Com isso, a corrente de comércio do Estado — que reúne exportações e importações — atingiu US$ 11,9 bilhões, crescimento de 15,4%.

China lidera compras de produtos paraenses

A China segue como principal parceiro comercial do Pará e concentrou 38,5% das exportações estaduais entre janeiro e maio. Alemanha (6,9%), Índia (4,4%), Polônia (4,3%), Japão (4,2%) e Estados Unidos (3,5%) aparecem na sequência entre os maiores compradores de produtos paraenses.

O cenário reforça a dependência do mercado asiático, especialmente chinês, para o desempenho da balança comercial estadual, principalmente no setor mineral.

Mineração domina pauta exportadora

O minério de ferro e seus concentrados continuam liderando as exportações do Pará. O produto movimentou US$ 3,9 bilhões no acumulado do ano e respondeu por 37,6% de toda a pauta exportadora estadual.

Apesar da liderança, o minério de ferro registrou recuo de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já os minérios de cobre e seus concentrados apresentaram forte crescimento. As exportações do produto avançaram 80% e alcançaram US$ 2,7 bilhões, passando a representar 26,2% das vendas externas do Estado.

A soja também teve destaque no período e respondeu por 8,5% das exportações paraenses. Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada e alumina calcinada aparecem logo em seguida, com participação de 4,9% cada.

Entre os demais produtos exportados pelo Pará estão ouro, alumínio, ferro-gusa, sucos vegetais e pescados.

Economia paraense mantém perfil exportador

Os números mais recentes do Comex Stat mostram que a mineração segue como principal motor das exportações paraenses, mas também apontam crescimento de produtos ligados ao agronegócio e à indústria de transformação.

O desempenho positivo da balança comercial ocorre em um momento de aumento da demanda internacional por commodities minerais e agrícolas, especialmente no mercado asiático.

Exportações do Pará

Janeiro a maio de 2026

  • Exportações:
    US$ 10,4 bilhões
    Alta de 13,2%

  • Importações:
    US$ 1,4 bilhão
    Alta de 35,2%

  • Corrente de comércio:
    US$ 11,9 bilhões
    📈 Crescimento de 15,4%

  • Saldo da balança comercial:
    US$ 9 bilhões de superávit

  • Participação nas exportações brasileiras:
    7,2%

  • Posição no ranking nacional de exportações:
    5º lugar

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES

  • China — 38,5%

  •  Alemanha — 6,9%

  • Índia — 4,4%

  • Polônia — 4,3%

  • Japão — 4,2%

  • Estados Unidos — 3,5%

  • Canadá — 2%

PRODUTOS MAIS EXPORTADOS

Minério de ferro e concentrados

  • US$ 3,9 bilhões

  • 37,6% da pauta exportadora

  • Queda de 2,8%

Minérios de cobre e concentrados

  • US$ 2,7 bilhões

  • 26,2% das exportações

  • Crescimento de 80%

Soja

  • 8,5% das exportações

  • Crescimento de 20,8%

Carne bovina

  • 4,9% da pauta exportadora

Alumina calcinada

  • 4,9% das exportações

 

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