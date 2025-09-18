Mais de 1,26 milhão de famílias recebem Bolsa Família no Pará em setembro; veja o calendário

Mais de 1,26 milhão de famílias em todos os 144 municípios do Pará serão contempladas em setembro com o Bolsa Família. O investimento do Governo Federal no estado supera R$ 896,54 milhões, garantindo um benefício médio de R$ 708,44. O cronograma de pagamentos começou nesta quarta-feira (17) e segue até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

O programa inclui benefícios específicos para diferentes faixas etárias e perfis familiares. Entre eles, o Benefício Primeira Infância, voltado a crianças de zero a seis anos, e adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Neste mês, 591,34 mil crianças de até seis anos no Pará recebem o adicional de R$ 150, por integrante da família nessa faixa etária. O investimento destinado a esse público chega a R$ 85,99 milhões.

Além da primeira infância, o Bolsa Família prevê adicionais de R$ 50 para outros grupos: 1,05 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos; 48,59 mil gestantes; 19,51 mil nutrizes. Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, o repasse desses valores representa um investimento federal de R$ 53,46 milhões no estado.

Grupos prioritários

Entre os beneficiários de setembro no Pará, estão famílias em situação de maior vulnerabilidade. O programa contempla:

2.622 famílias de pessoas em situação de rua;

11.436 indígenas;

29.058 quilombolas;

365 com crianças em situação de trabalho infantil;

3.717 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo;

11.622 de catadores de material reciclável.

Municípios com mais beneficiários

Belém concentra o maior número de famílias atendidas no estado: 154.658. Em seguida aparecem:

Ananindeua – 48.687 famílias;

Santarém – 46.608 famílias;

Abaetetuba – 38.054 famílias;

Cametá – 32.183 famílias.

Municípios com maior valor médio

Em setembro, Jacareacanga tem o maior valor médio de benefício no Pará, de R$ 883,63 para suas 3.777 famílias. Logo depois aparecem:

Portel – R$ 853,27;

Juruti – R$ 838,90;

Anajás – R$ 835,54.

Veja o calendário de pagamento do mês de setembro:

Final NIS / Data de pagamento

1 / 17 de setembro

2 / 18 de setembro

3 / 19 de setembro

4 / 22 de setembro

5 / 23 de setembro

6 / 24 de setembro

7 / 25 de setembro

8 / 26 de setembro

9 / 29 de setembro

0 / 30 de setembro