Mais de 1,26 milhão de famílias recebem Bolsa Família no Pará em setembro; veja o calendário
Pagamento do programa soma R$ 896,5 milhões no estado, com valor médio de R$ 708,44 por família
Mais de 1,26 milhão de famílias em todos os 144 municípios do Pará serão contempladas em setembro com o Bolsa Família. O investimento do Governo Federal no estado supera R$ 896,54 milhões, garantindo um benefício médio de R$ 708,44. O cronograma de pagamentos começou nesta quarta-feira (17) e segue até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).
O programa inclui benefícios específicos para diferentes faixas etárias e perfis familiares. Entre eles, o Benefício Primeira Infância, voltado a crianças de zero a seis anos, e adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Neste mês, 591,34 mil crianças de até seis anos no Pará recebem o adicional de R$ 150, por integrante da família nessa faixa etária. O investimento destinado a esse público chega a R$ 85,99 milhões.
Além da primeira infância, o Bolsa Família prevê adicionais de R$ 50 para outros grupos: 1,05 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos; 48,59 mil gestantes; 19,51 mil nutrizes. Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, o repasse desses valores representa um investimento federal de R$ 53,46 milhões no estado.
Grupos prioritários
Entre os beneficiários de setembro no Pará, estão famílias em situação de maior vulnerabilidade. O programa contempla:
- 2.622 famílias de pessoas em situação de rua;
- 11.436 indígenas;
- 29.058 quilombolas;
- 365 com crianças em situação de trabalho infantil;
- 3.717 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo;
- 11.622 de catadores de material reciclável.
Municípios com mais beneficiários
Belém concentra o maior número de famílias atendidas no estado: 154.658. Em seguida aparecem:
- Ananindeua – 48.687 famílias;
- Santarém – 46.608 famílias;
- Abaetetuba – 38.054 famílias;
- Cametá – 32.183 famílias.
Municípios com maior valor médio
Em setembro, Jacareacanga tem o maior valor médio de benefício no Pará, de R$ 883,63 para suas 3.777 famílias. Logo depois aparecem:
- Portel – R$ 853,27;
- Juruti – R$ 838,90;
- Anajás – R$ 835,54.
Veja o calendário de pagamento do mês de setembro:
- Final NIS / Data de pagamento
- 1 / 17 de setembro
- 2 / 18 de setembro
- 3 / 19 de setembro
- 4 / 22 de setembro
- 5 / 23 de setembro
- 6 / 24 de setembro
- 7 / 25 de setembro
- 8 / 26 de setembro
- 9 / 29 de setembro
- 0 / 30 de setembro
