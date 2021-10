Mãe e filho concorrem à vaga em processo seletivo que reúne mais de 4 mil candidatos em Abaetetuba

No último domingo, foram realizadas as primeiras provas do Processo Seletivo da Prefeitura de Abaetetuba para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). De acordo com informações divulgadas pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), responsável pelo planejamento e elaboração do certame, 5.031 candidatos se inscreveram para a seleção, sendo que 477 faltaram ao exame. Com isso, restam 4.554 na disputa a uma das 120 vagas de contração imediata e 119 para cadastro de reserva.

Entre os inscritos e que continuam na disputa, está a artesã Edinair da Silva, de 46 anos, e o filho Edilson da Silva, de 21 anos. “No ínicio eu estava desanimada, me dividia entre os afazeres de casa e trabalho, não sobrava muito tempo para estudar. Na reta final, minhas amigas se disponibilizaram em me ajudar nos estudos”, conta a mãe, que pretende ter uma independência financeira com o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O filho, Edilson, é atendente e partilha da mesma dificuldade da mãe, ao tentar conciliar trabalho e estudo. “A gente quer dar o melhor nos dois âmbitos, então foi um pouco difícil conciliar os horários. O meu objetivo e da minha mãe é o mesmos: ajudar a família e ter estabilidade financeira. Por isso, estamos juntos nessa etapa da nossa vida”, conclui.

Para o preenchimento do cargo é exigido o ensino médio completo, ter idade mínima de 18 anos e residir na região onde pretende atuar. A segunda etapa ocorrerá no dia 07 de novembro e contará com 20 questões sobre conteúdo específico - curso introdutório de formação inicial e continuada de ACS.

Os candidatos podem conferir informações, edital, conteúdo programático e resultados no site da FADESP: www.portalfadesp.org.br