Lula diz que vai 'encher o saco' de plataforma sobre negociação trabalhista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou a participação do Ifood nas negociações com o governo visando estabelecer regras para o trabalho das pessoas vinculadas às plataformas. Ao lado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, Lula declarou, nesta segunda-feira (4), que pretende pressionar as empresas para chegar a um acordo.

“Vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar”, declarou o chefe do Executivo. Luiz Marinho, por sua vez, disse que “ainda restam aplicativos de entregas” para negociar. “Não adianta o iFood mandar recado… Nós queremos conversar”, disse.

Para o ministro, os entregadores “talvez sejam a categoria mais sofrida” entre as que trabalham em aplicativos. Marinho afirmou que espera que as regras para motoristas de aplicativos propostas pelo PL sirvam de influência para outros segmentos.

“O fato é que iFood e as demais [plataformas], Mercado Livre e afins, disseram que a negociação não cabe no modelo de negócios”, acrescentou Marinho. Também falou em necessidade de “padrão remuneratório” para os entregadores.

O projeto de lei que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativo foi assinado na tarde desta segunda-feira (4) pelo presidente da República.