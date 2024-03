Entregadores do Ifood poderão ganhar bolsa de estudo para ajudar a concluir o Ensino Médio; entenda

Para quem não sabe, o iFood oferece bolsas de estudo 100% grátis para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Por meio do programa Meu Diploma do Ensino Médio, entregadores e entregadoras e agora seus familiares e também aos donos e funcionários dos estabelecimentos cadastrados na plataforma, poderão receber o benefício. As inscrições para a terceira edição do programa já estão abertas, por meio do aplicativo para entregadores e comunicações oficiais para restaurantes.

As novidades foram anunciadas durante a cerimônia de formatura de entregadores e entregadoras do iFood no Ensino Médio, realizada esta semana. Essa é a terceira edição do programa. Ao todo, mais de 14 mil entregadores e entregadoras de todo o país participaram do Meu Diploma em 2023, o que representou 2,3% de todos os inscritos no Encceja de 2023. Foram à prova 8.300. Para a terceira edição do programa, que será realizada ao longo de 2024, a empresa já registra cerca de 8.500 interessados.

VEJA MAIS

Outra nova frente do programa em 2024 é a disponibilidade do AprendiZAP Encceja, uma ferramenta, desenvolvida pela Fundação 1Bi, 100% gratuita de complemento escolar por WhatsApp, com uso de IA generativa. A ferramenta de suporte traz conteúdos de auxílio na aprendizagem e simulado da prova do Encceja com tutoria por meio de inteligência artificial. Além do apoio para o aprendizado, a ferramenta também ajuda na parte operacional do Programa, como lembrar as datas de inscrição e da prova Encceja.

O Meu Diploma do Ensino Médio é realizado em parceria com o Termine Seus Estudos, especializada no curso preparatório para o Encceja, oferecendo aos entregadores conteúdo com qualidade, tutoria humanizada e a construção de uma comunidade virtual para motivar o engajamento. O exame, aplicado pelo Governo Federal, é realizado presencialmente e a aprovação garante a emissão do certificado de conclusão pelas Secretarias de Educação e Institutos Federais, em conformidade com o Inep.