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Economia

Lula diz que brasileiro gasta muito com cachorro e que 'na China não deve ter esse problema'

A fala ocorreu em um momento em que o presidente comentava o endividamento das famílias brasileiras

Estadão Conteúdo
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Praça Brasil recebe feira de doação de pets (Ary Souza / Arquivo / O Liberal)

Durante visita a uma fábrica da Caoa em Anápolis (GO) nesta quinta-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao dizer que os brasileiros se endividam com vestuário, alimentação e outros itens, citou também gastos elevados com cachorro no País.

"Na China não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil nós gostamos muito de cachorro", disse.

A fala ocorreu em um momento em que o presidente comentava o endividamento das famílias brasileiras. Os presentes no local deram risada. Em algumas regiões específicas da China, há uma tradição de consumo de carne de cachorro - embora não seja um hábito comum ou aceito pela maioria da população chinesa moderna.

"Meu caro Zhu, na China não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil nós gostamos muito de cachorro", afirmou o presidente a Zhu Huarong, presidente do conselho da Changan Automobile.

Lula afirmou que sempre teve cachorros ao longo da vida. Atualmente, ele e sua esposa, Rosângela da Silva, a Janja, convivem com duas cadelas: Esperança e Resistência.

"Eu tive cachorro a vida inteira, só para vocês terem ideia, quando eu casei com a Marisa, eu fui morar numa casa de 33 metros quadrados. Eu, a mãe da Marisa, a Marisa, três filhos e duas cachorras. Eu tive uma dálmata que teve 11 filhotes, e tinha que dar mamadeira para os filhotes porque as tetinhas dela não davam para amamentar tudo. Eu levantava de noite para dar", afirmou o presidente. Ele disse, então, que atualmente os gastos com os "pets" são cada vez mais elevados no Brasil.

O presidente, que concorre à reeleição neste ano, afirmou que o endividamento das famílias brasileiras é "um problema" que acaba ofuscando o avanço da economia do País. Ele afirmou que pediu ao seu ministro da Fazenda, Dario Durigan, uma solução para o problema.

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LULA/GO/ECONOMIA/ENDIVIDAMENTO/FAMÍLIAS
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