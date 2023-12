Lula anuncia aporte de R$ 350 milhões para conter reajuste de energia no Amapá

Durante a passagem por Macapá, nesta segunda-feira (18), para participar da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o aporte de R$ 350 milhões para conter o reajuste extraordinário na conta de luz no Amapá e evitar o aumento das tarifas da CEA Equatorial, distribuidora de energia no Estado.

Inicialmente, a alta proposta na tarifa era de 44%, mas depois foi recalculada para 34%. O reajuste gerou pressão de políticos amapaenses sob o Planalto. Lula e nem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não informaram a origem dos recursos e como será feito esse aporte. Segundo Silveira, com a medida, o reajuste efetivo no Amapá poderá ser similar à média nacional. O percentual será calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“É inadmissível que a população do Amapá pague 44% de aumento, como estava previsto. Nós resolveremos o problema da conta do povo, que pagará só a média nacional. Para isso acontecer, de forma excepcional, fora da curva e do que acontece normalmente, o governo está investindo R$ 350 milhões”, declarou Alexandre Silveira, durante a cerimônia em Macapá.