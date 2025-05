Lojistas se preparam para o Dia dos Namorados em shoppings de Belém

Há duas semanas do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, os preparativos para a data comemorativa já movimentam o mercado de Belém. Com expectativa de aumentar as vendas nos mais variados setores, lojas nos shoppings da capital paraense estão com boas expectativas para a troca de presentes entre os casais.

Brenda Leal, consultora de vendas de uma loja especializada em sapatos e bolsas de couro, explica que para este ano, a meta é aumentar as vendas em relação ao ano anterior. “Estamos com uma expectativa muito grande de movimentações, tanto no loja física como também no digital”, explicou. A procura de presentes, especialmente voltada para o público feminino, começou desde maio, com o Dia das Mães.

A consultora também explica que no último ano, a loja observou um adiantamento para a compra de presentes para os parceiros em relação às compras para as mães, que se concentraram na semana do segundo domingo de maio. “Ano passado, realmente, as pessoas vinham com mais ou menos duas semanas antes para anteceder os presentes. A gente já reparou, desde o Dia das Mães, que as pessoas vem mais na semana. Então, a gente espera que isso não aconteça no Dia dos Namorados e que comece desde já essa movimentação”, finalizou Brenda.

“Estamos com uma expectativa muito grande de movimentações, tanto no loja física como também no digital”, explicou a consultora. (Carmem Helena/O Liberal)

Luci Cardoso, gerente de uma loja de uma loja de moda feminina e praiana, pontuou que os preparativos também incluem a decoração especial nas vitrines na semana que antecede o dia, que, neste ano, é em uma quinta-feira. “A gente se prepara e se organiza, com reposição de estoque, vitrines personalizadas para atrair os maridos e os namorados para esse período especial. Geralmente, nossas clientes que são fiéis, os maridos sabem que as clientes nos acompanham ao longo do ano todo e vem também no Dia dos Namorados para fazer aquele look especial”, explicou.

Durante o período, expectativa de crescimento de vendas chega a 40% (Carmem Helena/O Liberal)

Luci também pontua que, além da data, as vendas aumentam devido às festividades do período junino. “A gente já espera um crescimento de 30% a 40% do faturamento nesse período”, disse. Em geral, as vendas na loja se concentram, em média, nos três dias que antecedem a comemoração. Os itens mais procurados da loja são confecções, além de blusas, vestidos e mix de acessórios.

Presentes

A preparação para presentear o namorado com algo especial também já iniciou entre os consumidores. Clara Santos começou o planejamento dos presentes para o namorado, Ivan, ainda em maio. “Eu tenho um problema porque, junto do Dia dos Namorados, também tem o aniversário dele e nosso aniversário de namoro, que são em datas próximas, mas já comprei o do dia dos namorados”, brincou. A psicóloga, que pretende presentear com um pequeno conjunto de coisas que o namorado gosta, comprou uma parte do presente pela internet com previsão de entrega para os primeiros dias de junho. “A outra parte vou comprar no shopping. Provavelmente vai ser uma blusa de algum time de basquete”, finalizou. Pelas estimativas, o total de gastos será de aproximadamente R$300.

Em um relacionamento de quase cinco anos com o noivo Carlos Eduardo, que fez o pedido de casamento no começo deste ano, a universitária e modelo Thayná Elizabete ainda não fez a compra do presente, mas já tem planos. “Pensei em algo mais duradouro. Um cordão, por exemplo, é a minha opção número um”, explicou a estudante de psicologia. A média de preço do presente também se aproxima dos R$300. “Pelos meus planejamentos, o valor é, no máximo, de R$300, porque ainda temos um casamento para pagar”, finalizou bem-humorada.