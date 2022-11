Lojistas de rua e shoppings centers se preparam para a Black Friday, em Belém

Tradicionalmente, em todo o mundo, se vive, nesta sexta-feira (25) - a última do mês de novembro -, a chamada Black Friday, uma ação promocional surgida nos Estados Unidos que tem como objetivo oferecer descontos e já reforçar as vendas de final de ano. Em Belém, os lojistas estão animados com a data, tanto nos shopping centers como no centro comercial, pois, segundo eles, a proximidade com a Copa do Mundo do Catar faz com que o momento tenha ainda mais apelo.

Para o empresário Muzaffar Douraid Said, proprietário de várias lojas no centro comercial de Belém, a Black Friday é um período muito esperado, não só pelos consumidores, mas também pelos lojistas. Ele acredita que, no início desse tipo de ação, não havia um grande comprometimento de uma parcela do empresariado, que costumava “maquiar” algumas promoções, na tentativa de manipular o consumidor. Hoje, no entanto, essa realidade é bem diferente. “Antes, algumas lojas aumentavam os preços perto da Black Friday, para depois baixar e dizer que era promoção. Mas o consumidor percebeu esse tipo de coisa e, hoje, para realmente conseguir vender, o empresário precisa apresentar promoções e descontos verdadeiros, se não, não vende”, disse.

Segundo Said, atualmente, o consumidor espera o ano inteiro para poder adquirir o produto que deseja a um preço realmente mais barato e com mais facilidades. “Em função disso, os empresários viram que é necessário mesmo fazer promoções de verdade, com facilidades reais, porque aí vende muito e o povo realmente vai atrás. Então, hoje, seja empresário de grande, médio ou pequeno porte, a Black Friday virou a grande ação do mês de novembro, pois, tradicionalmente, novembro era um mês em que se não se vendia tanto, já que não tinha nenhuma data expressiva, como é o Dia das Mães ou Dia das Crianças, por exemplo”, frisou.

No caso das lojas de Said, os descontos podem chegar a até 80%. “Tem alguns produtos que a gente realmente zera o lucro, baixa pela metade do preço e outros chegam a 60, 70, 80%. Isso acontece porque esses produtos acabam chamando o consumidor para outros produtos, então, para o empresário, acaba compensando. Na verdade, hoje, a Black Friday não é mais só um dia, a sexta-feira, ela já está começando desde o meio de novembro e seguindo até o final do mês, por todas as vantagens”, completou.

O servidor público Frank Silva começou a pesquisar um celular novo para a filha, de nove anos de idade, desde o começo de novembro e, finalmente, agora decidiu comprar o aparelho em um magazine localizado no comércio de Belém.

“No caso desse celular, que é um celular mediano, acho que o preço está bom. Mas aqueles melhores estão caros. Por isso, eu acredito que Black Friday só se aplica a alguns produtos, a outros não. De toda maneira, como no meu caso é um produto mais simples, eu vou comprar para dar de presente de Natal para a minha filha”, contou.

Shopping Centers

Nos shopping centers de Belém, há muitas promoções e facilidades programadas para os consumidores que decidirem aproveitar esta sexta-feira de Black Friday.

Grão-Pará - No Shopping Bosque Grão-Pará, localizado em Val-de-Cans, por exemplo, a “Super Friday” deverá promover descontos de até 70% nos preços, com destaque para os segmentos de eletrônicos, cama, mesa e banho, vestuário e perfumaria.

De acordo com o gerente de marketing do Shopping, João Vyctor Fonseca, a expectativa é alcançar excelentes resultados durante a temporada de compras de final de ano. “O shopping já vem registrando incremento positivo nos negócios e, no mês de outubro, alcançou um crescimento de 10% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Neste mês, acreditamos que iremos superar os resultados de 2021 e aguardamos o aumento de 25% nas vendas devido a campanha promocional da Super Friday”, destacou. Além disso, o shopping promoverá uma programação com atrações e sorteios de prêmios para clientes, a partir das 18h.

Shopping Metrópole Ananindeua - No Shopping Metrópole Ananindeua, as promoções começam nesta sexta (25) e seguem até domingo (27). Os descontos da Black Friday vão de 20 a 70%, dependendo de cada loja. Para a Black Friday, o shopping terá um horário de funcionamento especial na sexta-feira (25): lojas e quiosques, das 08h às 23h e alimentação e lazer, das 10h às 23h. No sábado (26), as lojas, quiosques, alimentação e lazer abrem às 10h e seguem até às 23h. No domingo (27), o funcionamento é das 12h às 22h. Em todos os dias o cinema segue conforme a programação.

Boulevard - Na sexta-feira (25), o Shopping Boulevard estenderá os horários de alguns serviços para que todos possam aproveitar os descontos oferecidos. As lojas e a Praça de Alimentação vão funcionar das 10h às 23h, e os restaurantes das 11h às 00h. No fim de semana, dias 26 e 27, as lojas abrirão no horário normal, com exceção da Praça de Alimentação que no domingo abrirá uma hora mais cedo às 11h, e os restaurantes funcionarão até às 00h.

Parque Shopping - A campanha de Black Friday do Parque Shopping iniciou no último dia 21 e seguirá até o dia 27 de novembro, abrindo a temporada de compras para o Natal. A campanha traz descontos em segmentos diversos, como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos, alguns dos mais procurados pelos clientes nesta época do ano nas lojas físicas e também no ambiente digital.São descontos de 10% a 70% em lojas por todo o shopping.