Lojas usam descontos para atrair mais clientes nos shoppings de Belém

Quem for aproveitar o mês de férias para fazer compras pode encontrar descontos de até 60% nos shoppings de Belém. São roupas, acessórios, sapatos e até malas com preços diferenciados. As condições de pagamento também estão especiais, podendo ter produtos sendo parcelados em sete vezes no cartão de crédito. Essas são as táticas encontradas pelos lojistas para atrair mais consumidores durante o período de baixa movimentação na cidade.

VEJA MAIS

Na loja em que Suyenne Cruz trabalha, em um shopping localizado na avenida Augusto Montenegro, os sapatos estão sendo vestidos com 50% de desconto. Ou seja, quase todos os produtos do estabelecimento estão pela preços pela metade. As redes sociais têm sido importantes aliadas para divulgar esses valores, o que serve, ainda, de estratégia para que as clientes busquem pelas ofertas especiais.

“Isso [promoção] é para chamar mais cliente. Todo ano nós fazemos, é um clássico da loja. Nossas clientes já sabem, elas vêm e levam tudo. Os preços estão em conta, temos 50% de desconto e elas já chegam procurando pelo produto que viram no nosso instagram. Nesse período, as pessoas estão procurando mais coisas para o verão, como sandálias e rasteiras, apostando em tons neons e bem coloridos”, relata

Em relação ao mesmo período do ano passado, a vendedora afirma que houve uma melhora na movimentação. “Melhorou bastante com o início das férias e também devido às nossas promoções, está chamando bastante cliente. Está melhor que o ano passado, que foi bom, mas creio que vá ser melhor ainda. Isso por causa dos produtos e lançamentos que estão chegando, os antigos estão saindo bastante também, pelo preço bom”, conta Suyenne.

Kits escolares são aposta de loja

Os kits escolares - produtos que envolvem mochilas e lancheiras - que estão à venda em uma loja de mala de viagens no mesmo shopping, são a grande aposta do local para aumentar a meta estabelecida para o mês. Thamiris Souza, vendedora do estabelecimento, conta que os descontos vão de 5% a 10% e, a depender do preço, as condições de parcelamento podem chegar a sete vezes sem juros.

Baixa movimentação é sentida em alguns locais

“O movimento caiu bastante esse ano em relação ao ano passado. A nossa expectativa é que melhore um pouco mais na segunda semana de julho, mas só lá. Depois, fica mais difícil. Ano passado pra gente foi melhor que esse. Depois vem as voltas das aulas de agosto e a gente pretende melhorar a meta da loja em relação a esses kits escolares”, destaca Thamiris. Ela diz, ainda, que alguns produtos específicos estão tendo mais saída.

“Por enquanto, os clientes estão procurando mais sacolas de viagens, malas, só que as menores e mochilas. Os descontos que a gente consegue dar são de 5% a 10% e conseguimos parcelar um pouco mais, de seis a sete vezes no cartão de crédito”, completa a vendedora.