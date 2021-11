Lojas em shoppings de Belém oferecem descontos de 20 até 60% na Black Friday

A maioria das lojas dos shoppings localizados na região metropolitana de Belém vai aderir à semana de promoção da Black Friday (sexta-feira preta), que começa na próxima semana, dia 22. Os descontos variam de 20 a 60%, segundo entrevistas feitas com alguns estabelecimentos dos complexos lojistas nos bairros da Batista Campos e Umarizal, no centro da capital paraense. Um shopping em Ananindeua anunciou, inclusive, uma ação especial com a cantora Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, na virada de quinta-feira para sexta-feira (26). O objetivo é atrair clientes, que já começaram se movimentar em busca de produtos mais baratos.

Um estudo revelou que 62,5% dos 1,2 mil associados farão promoções em seus pontos de venda durante a sexta-feira. Ainda de acordo com o levantamento, feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), 18,8% dos lojistas gostariam de participar da data, mas não conseguirão devido ao aumento de custos que pressionam os preços e as margens de venda; outros 12,5% afirmaram que não irão participar; e 6,2% disseram que vão apostar apenas em promoções via internet em plataformas de e-commerce. A expectativa da Alshop com relação à data é positiva, podendo superar os números de 2020 em 5%.

Uma pesquisa no instagram do jornal O Liberal revelou que 60% das pessoas não costumam comprar na Black Friday, e os principais produtos indicados pelos internautas como alvo nas promoções são eletrodomésticos, eletrônicos e itens de uso pessoal, como tênis, roupas e calçados. A diretora comercial de quatro lojas de um shopping no bairro da Umarizal, Leonora Rodrigues, afirma que o momento é de muita expectativa, especialmente porque no mesmo período do ano passado o movimento não foi bom.

“Esse ano que o comércio já aqueceu muito, no vestuário, na alimentação. Nós vemos o desejo do cliente de consumir nossas marcas, por esse motivo, vamos aderir às promoções nas quatro lojas. Estamos esperançosos, é uma oportunidade tanto para as pessoas, que se preparam como se fosse um pré-natal, como para nós. O shopping está trabalhando bastante na divulgação, a gente também nas nossas redes, no telemarketing, convidando o cliente, e nós começaremos as promoções a partir do dia 23”, ressaltou Leonora, afirmando que os descontos nas três lojas de vestuário que administra podem chegar a 60%, e até 30% em produtos na chocolateria.

O presidente da Associação dos Lojistas do Boulevard Shopping (ALBS), Thiago Fonseca Guimarães, afirma que o movimento ainda não é o esperado, mas acredita que o final de semana o fluxo de pessoas intensifique. “Grande parte dos lojistas vai fazer promoção porque muitos deles são marcas de redes nacional, então as promoções nacionais são desdobradas para as cidades”, pontuou. A programação no shopping será de 22 a 28 de novembro – com horários especiais de funcionamento, e incluirá promoções para compras presenciais e online, com retirada a partir de sistemas como drive-thru e armários inteligentes.

"Essa é uma das principais campanhas do ano que antecedem as compras natalinas. Nós seguiremos, com as opções de compras pela internet, com a possibilidade de retirada a partir do drive-thru e armários inteligentes, para aqueles clientes que preferirem acessar o Boulevard de forma virtual. E além disso, vamos ampliar os horários de compras para que todos os clientes tenham acesso as nossas ofertas, em diferentes horários, com comodidade e segurança”, ressaltou Cristina Oliveira, gerente de marketing do Boulevard Shopping.

Em um shopping localizado no bairro de Batista Campos, cerca de 80% das lojas estão mobilizadas e devem participar da semana de promoção, que ocorre de 22 a 28 – também com horário diferenciado. De acordo com a assessoria do complexo de lojas, o fluxo de pessoas circulando já está mais intenso, especialmente porque algumas lojas anteciparam os descontos e também porque alguns clientes preferem pesquisar antes de comprar. A expectativa é que o faturamento aumente em 20%.

No shopping localizado no município de Ananindeua, o movimento também aumentou. A programação da Black Friday será de 26 a 28 de novembro. “A maioria das lojas já está antecipando as promoções para a Black Friday, outros lojistas estão nos preparativos finais para a próxima semana que será a mais aquecida. O fluxo de pessoas já aumentou no shopping, gerando uma busca por essas ofertas antecipadas, que muitos lojistas têm sinalizado como oportunidades únicas de compra”, comentou o gerente de Marketing do Shopping Metrópole Ananindeua, Yughen Angheben. Além de Valéria, teremos show da Rádio Mall com os os DJ’s Marcio Lins, Elison e Juninho. O show será realizado na praça de alimentação.