Lojas dos shoppings vão abrir no feriado desta terça, mas comércio deve folgar

Os estabelecimentos dos shopping centers e do centro comercial de Belém têm autorização para funcionar nesta terça-feira (2), feriado nacional do Dia de Finados, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Joy Colares. No entanto, ele acredita que os lojistas do comércio da capital não devem abrir as portas, embora, pelo acordo com a categoria, o funcionamento possa ocorrer das 8h às 18h, horário comum para qualquer feriado. Já as lojas de shoppings devem funcionar normalmente, das 11h às 21h.

“A abertura do comércio é livre, o que às vezes pode ou não pode é utilizar a mão de obra dos funcionários, mas amanhã está acordado que é permitido utilizar. Pela nossa experiência, os shoppings devem funcionar normalmente, mas as lojas de rua no centro comercial não estão garantidas. Acho que vai abrir mais o comércio de bairro, na Pedro Miranda, José Bonifácio e outras avenidas”, adianta Joy.

O presidente da entidade ainda afirmou que, neste feriado, não há grandes expectativas de vendas, mas que no feriado de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, e de 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição, as lojas irão funcionar em Belém e há mais perspectivas de movimentação de consumidores nas duas datas, tanto nos shoppings como no centro comercial.

Entre as lojas do comércio belenense, embora o funcionamento nesta terça-feira esteja liberado, poucas irão abrir. Dos estabelecimentos com os quais a reportagem entrou em contato na tarde desta segunda-feira (1º), apenas uma filial da loja Magazine Luiza, de móveis, eletrônicos e eletrodomésticos, irá funcionar, a partir das 8h e até as 12h ou 14h, dependendo do fluxo de clientes. A assistente de vendas Ana Monteiro disse que há uma expectativa boa de vendas, já que muitas pessoas vêm até Belém do interior do Estado, desembarcam no porto que fica próximo da loja e vão fazer compras. “Não fica muito movimentado, mas sempre abrimos nos feriados”, diz. Outras empresas menores, de decoração, festas, móveis, papelaria e vestuário, afirmaram que não haverá funcionamento.

Já nos shoppings, a presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Pátio Belém (Alpab), Labibe Pedrosa, informou que a abertura dos estabelecimentos é obrigatória no feriado desta semana. “Quase todos os feriados abrem nesse horário. Mas, no meu caso, vou abrir desde as 8h pois trabalho com alimentação” diz. Presidente da Associação dos Lojistas do Boulevard Shopping (Albs), Thiago Fonseca Guimarães também afirma que é obrigatória a abertura das lojas no local. “A expectativa é para um final de ano com boas vendas. Outubro já foi bom; espera-se que seja assim até dezembro”, comenta.



INFOGRÁFICO



Confira os horários de funcionamento das lojas de Belém no Dia dos Finados:



Centro Comercial de Belém: das 8h às 18h, dependendo de cada lojista



Boulevard Shopping

Lojas: das 11h às 21h

Restaurantes: das 11h às 00h

Praça de alimentação: das 11h às 22h



Parque Shopping

Lojas: das 11h às 21h

Restaurantes: das 11h às 23h

Praça de alimentação: das 11h às 22h



Pátio Belém

Lojas: das 11h às 22h

Praça de alimentação: das 11h às 22h



Bosque Grão Pará

Lojas: das 11h às 21h

Restaurantes: conforme a programação

Praça de alimentação: das 11h às 22h



Castanheira Shopping

Lojas: das 11h às 21h

Restaurantes: conforme a programação

Alimentação: das 11h às 22h