Lista de material escolar pode custar quase um salário mínimo, aponta pesquisa

Com a virada do ano, a correria no comércio em busca de presentes e enfeites natalinos dá lugar à corrida para a compra de materiais escolares para o ano letivo que se aproxima. De acordo com um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), neste ano, alguns itens chegam a custar até 30% a mais do que em 2023, superando, inclusive, o valor de um salário mínimo.

Apesar de ainda não ter comprado nada, a vendedora Ingrid Silva, de 30 anos, afirma que já começou a pesquisar os valores dos materiais antes mesmo de receber a lista exigida pela escola onde o filho estuda. Essa é uma estratégia que ela usa para tentar economizar um pouco mais.

Ela conta que, pelo fato do filho estudar em uma instituição particular, os custos são mais elevados. Em 2023, Ingrid gastou cerca de R$ 800 reais no início do ano com livro didático, uniforme escolar e itens de papelaria no geral. Para este ano, ela estima que os gastos devem ultrapassar R$ 1 mil por conta dos aumentos.

Outra forma que ela encontra para poupar dinheiro é reaproveitando alguns materiais. “Meu filho, normalmente, usa por dois anos a mesma mochila, lancheira e estojo, esses são os naturais que ele reutiliza”, pontua a vendedora.

Assim como Ingrid, a educadora Vivian Freire, de 45 anos, já se adiantou para garantir mais economia nos itens escolares. “Inicio sempre no ano anterior com o próprio livro didático que é de assustar e, geralmente, já é casado a matrícula. Somente com os livros são quase R$ 3 mil. Agora vem uniformes e material de uso diário, como cadernos, lápis, borracha, etc.”, revela a educadora.

Lista exige atenção

Vivian relata que não consegue reaproveitar os itens de papelaria, de uso diário, o que torna frequente a aquisição desses artigos ao longo do ano. A educadora ressalta que se mantém atenta ao que é demandado pela escola, para não gastar com produtos que não são usados pelos estudantes no ambiente de sala de aula.

“Compro apenas o que será usado por ele em sala ou em casa. Estoque para escola não faço mais. Infelizmente algumas escolas fazem listas absurdas de materiais e não têm controle algum”, declara Vivian.

Por conta desta prática, o Dieese alerta para pedidos de itens indevidos que deveriam ser de responsabilidade da instituição de ensino. “Cabe aos pais observar e questionar sobre a compra de determinados produtos que não são de sua responsabilidade e sim do próprio estabelecimento de ensino, como por exemplo, papel higiênico, sabonete, grampeador. Os órgãos de fiscalização e defesa do consumidor podem e devem ser consultados pelos pais em situações como esta”, ressalta o Departamento.

Ingrid, assim como Vivian, possui apenas um filho. Ambas concluem que se tivessem outra criança, o orçamento precisaria ser revisto. “É bem provável que se eu tivesse outro filho não teria como continuar em uma escola particular, pois os custos de início de ano e a mensalidade já ficariam fora do meu orçamento”, destaca Ingrid. “Manter uma criança na escola é um investimento alto. Então, o acompanhamento precisa ser de perto e contínuo, pois está cada vez mais caro. O impacto ia ser muito grande no meu orçamento. Priorizo a educação dele. Por ser mãe solo ficaria muito apertado”, enfatiza Vivian.

Reajustes

Segundo o Dieese, os itens que mais tiveram aumentos foram o caderno, que em muitos casos os percentuais de alta variam entre 10% e 15%, dependendo da personalização, quantidade de folhas, fabricante e local e compra; caixa de lápis de cor, que estão sendo comercializadas, em média, a R$ 11,98 e R$ 18,50; giz de cera, com alta acumulada de 29,18%, chegando a custar a R$ 5,49; resma de papel A4, com 500 folhas, podem ser encontradas, em média, a R$ 31,59; entre outros itens.

Itens Jan.2024 Jan.2023 variação %

Giz de Cera pequeno cx c/12 unid. R$ 5,49 R$ 4,25 29,18%

Resma de Papel – 500 folhas A4 R$ 31,59 R$ 26,35 19,89%

Cola para isopor 40g unid R$ 5,63 R$ 5,10 10,39%

Borracha TK Branca unid. R$ 5,49 R$ 5,25 4,57%

Lápis de Cor Grande (c/12) R$ 14,32 R$ 13,95 2,65%

Fonte: Dieese-PA