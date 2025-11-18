LibTalks: diretor do Ministério das Cidades defende cidade orientada ao transporte público

Marcos Daniel Souza, diretor do Departamento de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano do Ministério das Cidades, defendeu no LibTalks desta terça-feira (18) que a cidade precisa ser pensada com foco no transporte público e sustentável. Ele ressaltou que a visão deve ser integral, pois o usuário busca o deslocamento “porta a porta”.

“Quem está no transporte, não quer saber quem é o gestor, mas sim chegar ao seu destino, e é isso que a gente tem que oferecer”, afirmou. O diretor reforçou que é preciso pensar uma cidade orientada ao transporte público e sustentável, e não ao transporte individual.

Marcos dos Santos também destacou as ações do governo federal para transformar a mobilidade urbana no país. Entre as iniciativas está o Marco Legal do Transporte Público Coletivo.

Programas federais de mobilidade

O gestor detalhou o esforço para discutir o Marco Legal do Transporte Público Coletivo. Ele mencionou a criação do Refrota, programa de Renovação de Frota, que já tem ônibus sendo entregues. Além disso, destacou a promoção da bicicleta por meio do Bicicleta Brasil.

Marcos dos Santos concluiu que o governo continuará o que está fazendo, classificando esta como uma decisão assertiva.

Sobre o LibTalks

O LibTalks, projeto do Grupo Liberal, reúne vozes de referência para debater a mobilidade urbana e os desafios urbanos na Amazônia. O evento ocorre no Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém.

Os painéis abordam o tema “Cidades Sustentáveis e Resilientes”, com mediação de Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal. O evento segue até sexta-feira (21), último dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).