Lib Talks Amazônia: Do campo à inovação, histórias de empreendedorismo no interior de Roraima

O Grupo Liberal promove, na noite desta sexta-feira, 27 de março, o LibTalks Amazônia em Roraima. O debate é mediado pela jornalista Layse Santos e tem a participação de empreendedores que investem em bioeconomia, com pesquisa e tecnologia, a exemplo de Vinicius de Oliveira, da iniciativa Empreendedores de Impacto — Tecnologia Social; Leonardo de Oliveira, do projeto Banana Chips; e de Hyana Lima Primo que trabalha com a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a Amazônia.

Leonardo de Oliveira, do projeto Banana Chips, contou a história de sua família de produtores rurais, que transformou a produção de banana tradicional em um negócio inovador: o Banana Chips Roraima que chama a atenção pela qualidade do produto e pela forma como transformou um desafio em oportunidade.

De acordo com Leonaro, a família começou o negócio em razão do enfretamento de uma estiagem severa, que prejudicou as plantações e derrubou o preço da banana. Diante do cenário, o grupo familiar decidiu empreender: passou a transformar a fruta em chips e agregar valor ao que antes era descartado.

"A gente já tem uma grande clientela ndentro e fora do estado, mandamos para Manaus e outros estados. Ainda temos problema com a questão da logística, o custo cresce e encarece o produto e isso nos trava”, afirmou Leonardo.

Hyana Lima Primo é pesquisadora da Empraba, e atual chefe-geral da instituição, sendo a primeira mulher a liderar a unidade em 42 anos, no estado. Ela é referência na área de Fitopatologia (ciência que estuda as doenças das plantas), e narrou no início do evento, nesta noite de sexta-feira, a experiência da pesquisa, do cultivo e processamento de cupuaçu em terras indígenas.

A pesquisadora destacou a produção artesanal na comunidade Kauwê (Pacaraima), onde a indígena Vera Lúcia se tornou referência na produção de jujubas de cupuaçu. O trabalho foca em manejo sustentável, técnicas de plantio e geração de renda local.