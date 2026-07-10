Leilão de veículos tem mais de 80 lotes em Benevides a partir de R$ 4,5 mil; saiba mais
Compradores podem adquirir carros e motocicletas presencialmente ou pela internet no dia 22 de julho
Consumidores que desejam adquirir automóveis por valores abaixo do mercado poderão participar de um leilão de veículos com mais de 80 lotes no dia 22 de julho, a partir das 10h, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A oportunidade disponibilizará modelos de passeio, utilitários e motocicletas retomados de financiamento. Os lances iniciais partem de R$ 4,5 mil, permitindo a participação de compradores de forma presencial ou pela internet.
Entre as opções de automóveis em disputa estão um Peugeot 207 Passion XS, com lance inicial sugerido de R$ 7 mil, e um Volkswagen Voyage 1.6, com valor inicial de R$ 15 mil. O modelo com maior avaliação inicial da categoria é uma BMW 320i Turbo, com lances a partir de R$ 25 mil. No segmento de motocicletas, o evento contará com uma Shineray XY 50-Q, com lance inicial de R$ 4,5 mil, e uma Bajaj Dominar NS200, com valor inicial de R$ 9 mil.
A vistoria pública dos lotes ocorrerá nos dias 18, 20 e 21 de julho, em horário comercial, no pátio da Norte Leilões, em Benevides. Durante o período de visitação, os interessados podem examinar o estado de conservação de cada veículo para realizar uma avaliação detalhada antes do evento. A organização autoriza que os potenciais compradores façam a inspeção acompanhados por um mecânico de confiança.
Saiba como fazer o cadastro e quais as formas de pagamento
A participação por meio da internet exige a realização de um cadastro prévio na plataforma responsável pelo evento (acesse aqui). Para quem optar pela modalidade presencial, o comparecimento deve ser feito diretamente no local de exposição dos bens.
Conforme o edital, os veículos recuperados podem ser arrematados por meio de pagamento à vista ou financiado pelo Banco Santander, e o atendimento para dúvidas funciona pelo WhatsApp (91) 9377-4008.
Lances iniciais dos veículos disponíveis
- Shineray XY 50-Q: R$ 4,5 mil
- Peugeot 207 Passion XS: R$ 7 mil
- Bagaj Dominar NS200: R$ 9 mil
- Volkswagen Voyage 1.6: R$ 15 mil
- BMW 320i Turbo: R$ 25 mil
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