Leilão de veículos tem mais de 80 lotes em Benevides a partir de R$ 4,5 mil; saiba mais

Consumidores que desejam adquirir automóveis por valores abaixo do mercado poderão participar de um leilão de veículos com mais de 80 lotes no dia 22 de julho, a partir das 10h, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A oportunidade disponibilizará modelos de passeio, utilitários e motocicletas retomados de financiamento. Os lances iniciais partem de R$ 4,5 mil, permitindo a participação de compradores de forma presencial ou pela internet.

Entre as opções de automóveis em disputa estão um Peugeot 207 Passion XS, com lance inicial sugerido de R$ 7 mil, e um Volkswagen Voyage 1.6, com valor inicial de R$ 15 mil. O modelo com maior avaliação inicial da categoria é uma BMW 320i Turbo, com lances a partir de R$ 25 mil. No segmento de motocicletas, o evento contará com uma Shineray XY 50-Q, com lance inicial de R$ 4,5 mil, e uma Bajaj Dominar NS200, com valor inicial de R$ 9 mil.

A vistoria pública dos lotes ocorrerá nos dias 18, 20 e 21 de julho, em horário comercial, no pátio da Norte Leilões, em Benevides. Durante o período de visitação, os interessados podem examinar o estado de conservação de cada veículo para realizar uma avaliação detalhada antes do evento. A organização autoriza que os potenciais compradores façam a inspeção acompanhados por um mecânico de confiança.

Saiba como fazer o cadastro e quais as formas de pagamento

A participação por meio da internet exige a realização de um cadastro prévio na plataforma responsável pelo evento (acesse aqui). Para quem optar pela modalidade presencial, o comparecimento deve ser feito diretamente no local de exposição dos bens.

Conforme o edital, os veículos recuperados podem ser arrematados por meio de pagamento à vista ou financiado pelo Banco Santander, e o atendimento para dúvidas funciona pelo WhatsApp (91) 9377-4008.

Lances iniciais dos veículos disponíveis

Shineray XY 50-Q : R$ 4,5 mil

: R$ 4,5 mil Peugeot 207 Passion XS : R$ 7 mil

: R$ 7 mil Bagaj Dominar NS200 : R$ 9 mil

: R$ 9 mil Volkswagen Voyage 1.6 : R$ 15 mil

: R$ 15 mil BMW 320i Turbo: R$ 25 mil