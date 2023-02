Leilão da Receita Federal: veja como comprar videogame por R$ 200 e Ipad por R$ 800

No próximo dia 6 de março a Receita Federal fará um leilão com diversos produtos, dentre eles, os que mais chamaram atenção foram os itens eletrônicos, como iPad e videogames. De acordo com a assessoria do órgão, será possível arremater os tablets da apple por menos de R$ 1 mil e videogames por um pouco mais de R$ 200. Veja os itens disponíveis no leilão da Receita Federal do dia 7 de março.

Para participar do leilão, é necessário realizar um cadastro no site da Receita Federal e seguir as instruções para dar lances. O período de lances estará aberto de 27 de fevereiro às 20h até 6 de março, e a sessão acontecerá no dia 7 de março, totalmente online.

Dentre os itens disponíveis para leilão, encontram-se smartphones, tablets, notebooks, videogames, câmeras fotográficas, e vários outros produtos eletrônicos. Além disso, há também artigos de informática, joias, perfumes, instrumentos musicais e roupas de luxo. Os valores iniciais dos lances variam de acordo com o tipo de produto e seu estado de conservação.

Ainda segundo a Receita, que organiza o leilão, a maioria dos itens está em bom estado, em caixas lacradas. Já os valores dos lances variam de acordo com os produtos. O lance para comprar um iPad vai de R$ 800 a R$ 1.500, enquanto os videogames têm valores iniciais que vão de R$ 200 a R$ 1.500.

Como participar do leilão online da Receita Federal