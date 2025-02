Justiça do Trabalho leva serviços a comunidades do Pará em março; veja as cidades e datas

A Justiça do Trabalho da 8ª Região realizará mais de 12 Jornadas Itinerantes ao longo de março, levando serviços à população do Pará e Amapá. A programação começa no dia 10, passando por diversas cidades dos dois estados.

A iniciativa busca aproximar a justiça trabalhista de comunidades distantes, oferecendo atendimento sobre reclamações trabalhistas, aposentadorias, benefícios, seguro-desemprego, carteira de trabalho digital, entre outros serviços. No Marajó, a Polícia Civil também estará presente para emitir carteiras de identidade com entrega no mesmo dia.

Neste mês, as ações começam por Chaves, Afuá, Nova Ipixuna, Santo Antônio do Tauá e Vila Taboca. Na segunda quinzena, seguem para Santarém, Belterra, Monte Alegre, Alenquer e Goianésia do Pará. No Amapá, a Jornada do Bailique percorrerá comunidades ribeirinhas com o apoio de diversas instituições.

O juiz substituto Bruno Ítalo Souza Pinto, que atuará no atendimento em Afuá e Chaves, destaca a participação expressiva da comunidade e a busca da população por serviços básicos. Ele ressalta que a experiência no Marajó mostrou a necessidade de maior atenção estatal a essas demandas.

Uma das novidades será a Unidade Móvel da Justiça do Trabalho, adquirida em 2023 e utilizada em itinerâncias ao longo de 2024. Neste mês, a carreta atenderá a população de Santo Antônio do Tauá, oferecendo um ambiente estruturado para os serviços da Justiça do Trabalho e de parceiros, como atendimentos médicos e sociais promovidos pela prefeitura local.

Veja a agenda da Justiça do Trabalho para março:

Chaves 10 - 14 de março

Afuá 10 - 14 de março

Nova Ipixuna 10 - 14 de março

Santo Antônio do Tauá 10 - 14 de março

Vila Taboca 10 - 12 de março

Santarém, Belterra, Monte Alegre e Alenquer 17 - 21 de março

Goianésia do Pará 17 - 21 de março

Arquipélago do Bailique 23 - 29 de março

Vigia 24 - 28 de março

São Miguel do Guamá 26 de março

São Félix do Xingu 27 - 28 de março

São Domingos do Capim - 31 de março