O Grupo Liberal venceu três categorias do Prêmio Simineral de Comunicação 2022. Os vitoriosos foram conhecidos em evento concorrido, na noite desta terça-feira (21), no auditório do Senai, em Belém, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A cerimônia prestou homenagem póstuma ao jornalista do Grupo O Liberal, Celso Freire , falecido em agosto de 2022, vítima de câncer.

Pelo jornal impresso O Liberal, o jornalista Tarso Sarraf venceu na categoria de Fotojornalismo; e na categoria Jornalismo do Futuro, a repórter Luciana Carvalho, venceu pelo portal OLiberal.com; pela TV Liberal, a repórter Jalília Messias ganhou como comunicadora do ano pela performance dela nas redes sociais.

A lista de premiados do Grupo Liberal tem também a jornalista Daleth Oliveira, que ficou com o segundo lugar em reportagem pelo impresso, o primeiro prêmio nesta categoria ficou com o Correio de Carajás, no sudeste estadual. E, ainda, pelo Grupo Liberal, a jornalista Camila Moreira ficou em segundo lugar na categoria Jornalismo Digital - Reportagem 360º, Liberal Amazon.

Nesta edição, foram premiadas as melhores produções e reportagens dentro do tema “Diversidade e inclusão: os compromissos da nova mineração”, veiculadas entre 1º de janeiro de 2022 a 10 de março de 2023.

Jornalistas do Grupo Liberal vencem Prêmio Simineral de Jornalismo; conheça os vitoriosos Destaque Comunicadora do Ano - Jalília Messias (Carmem Helena / O Liberal) Daleth Oliveira - Jornalismo Impresso (Carmem Helena / O Liberal) Daleth Oliveira, representando Camila Moreira - Jornalismo Digital, Reportagem 360 (Carmem Helena / O Liberal) Gustavo Ferreira - Telejornalismo (Carmem Helena / O Liberal) Luciana Carvalho - Jornalismo do Futuro (Carmem Helena / O Liberal) Tarso Sarraf - Fotojornalismo (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal)

Os três primeiros colocados receberam certificados e o primeiro lugar recebeu R$ 6 mil, exceto Jornalismo do Futuro que o valor será de R$ 2 mil.

Reconhecimento do desempenho

"Sermos agraciados nas categorias do Prêmio Simineral de Comunicação é um reconhecimento das equipes do Grupo Liberal, que desempenham um trabalho árduo, de dedicação e excelência profissional. Acredito que o prêmio honra a trajetória dos jornalistas, que buscam contribuir de forma significativa para a sociedade do Estado, ajudando a informar e a inspirar pessoas na Amazônia", diz Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal.

O fotojornalista Tarso Sarraf é tetracampeão no Prêmio Simineral de Jornalismo. Ele faturou o primeiro lugar nas edições 2020, 2021 e 2022, e dedicou mais uma conquista aos colegas com quem divide a rotina jornalística no dia a dia do jornal.

“Lembro bem que em 2020, recebi a notícia em casa, em 2021, na redação, vivíamos aqueles anos punks da pandemia da covid-19. E, hoje, graças a Deus, estou de forma presencial no evento promovido pelo Simineral. Fico feliz com mais esta premiação, mas não é só uma foto, tem um grupo de colegas envolvidos, como o repórter (de texto), o diagramador, o editor de vídeo, são vários profissionais. Agradeço ao Simineral e ao Grupo Liberal pelo reconhecimento do nosso trabalho”, afirmou Sarraf.

A vice-presidente do Simineral, Ana Carolina Alves, afirmou que, "o Prêmio Simineral de Comunicação é um grande momento não só aos profissionais e estudantes da área, mas também para nós, enquanto sindicato, que ficamos muito honrados com a participação de profissionais de alta relevância do estado e com trabalhos de qualidade".