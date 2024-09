Jader Filho assina contratos do Minha Casa, Minha Vida em Santarém, nesta sexta-feira (13.09)

O ministro das Cidades, Jader Filho, estará no município de Santarém, no oeste do Pará, nesta sexta-feira (13), para a assinatura de contratos do programa Minha Casa, Minha Vida, e de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais. A cerimônia será às 16h, na Câmara Municipal de Santarém, e contará com a presença de representantes da Caixa Econômica Federal, Governo do Estado e Prefeitura.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, será liberada a contratação de 528 moradias do Minha Casa, Minha Vida. Durante a visita à Santarém, Jader Filho também fará uma visita técnica nas obras do residencial Moaçara I e II.

Ao todo, o governo federal pretende construir 1.900 unidades habitacionais no município de Santarém e as 528 casas autorizadas por Jader Filho correspondem à primeira etapa das ações do programa na cidade. Os investimentos chegam a 88,5 milhões.