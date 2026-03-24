Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Isan Anijar é eleito presidente da ACP para o biênio 2026-2028

Empresário assume comando da entidade em abril com foco no fortalecimento do setor produtivo paraense

Fabyo Cruz
fonte

Isan Anijar é eleito novo presidente da ACP (Foto: Divulgação/ACP)

A Associação Comercial do Pará (ACP) elegeu, na última segunda-feira (23), o empresário Isan Anijar como novo presidente da entidade para o biênio 2026-2028. A eleição ocorreu com chapa única, o que, segundo a própria associação, evidencia a convergência de interesses e o alinhamento do setor empresarial em torno do nome escolhido. A posse oficial da nova diretoria está marcada para o dia 6 de abril.

Diretor comercial da Marmobraz, empresa paraense que atua no segmento de mármores e granitos, Anijar chega ao comando da ACP com trajetória consolidada no meio empresarial. Em 2025, ele foi reconhecido como “Empresário do Ano” pela própria entidade, distinção que reforça sua atuação e influência no desenvolvimento econômico local.

Com quase 207 anos de história, a Associação Comercial do Pará é uma das instituições mais tradicionais do estado e desempenha papel estratégico na representação dos interesses do setor produtivo. Ao assumir a presidência, Anijar terá como desafio dar continuidade às ações voltadas ao fortalecimento da classe empresarial, além de ampliar o diálogo com diferentes setores e fomentar um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo.

A nova gestão também pretende buscar oportunidades que contribuam para o crescimento dos associados e para o desenvolvimento econômico do Pará. A expectativa é que a experiência de Anijar no setor privado contribua para uma atuação mais estratégica da entidade nos próximos dois anos.

Em conversa com o jornal O LIBERAL nesta terça-feira (24), Isan Anijar destacou o simbolismo de assumir o comando de uma das instituições mais antigas do estado. “Para mim é motivo de muita alegria enfrentar mais esse desafio na minha vida, que é ser presidente da ACP, uma casa bicentenária, que vai completar agora em abril 207 anos”, afirmou. O novo presidente ressaltou ainda o compromisso de conduzir a entidade em um momento de renovação, sem perder de vista sua relevância histórica para o empresariado paraense.

Anijar também adiantou algumas das prioridades da gestão, com foco na modernização e no fortalecimento da atuação institucional. “A nossa missão junto com toda a diretoria da ACP será de transformar e revolucionar a ACP modernizando com tecnologia, com muitos eventos e fundamentalmente facilitando o ambiente de negócios para a classe empresarial e para os nossos associados”, disse. Segundo ele, a proposta é ampliar a presença da associação, torná-la mais conectada às demandas atuais do mercado e criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento dos negócios no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acp

isan anijar

eleição acp
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

processo inédito

Júri considera Instagram e YouTube responsáveis em julgamento sobre vício em redes

Os jurados decidiram que a Meta e o YouTube foram negligentes no design ou operação de suas plataformas

25.03.26 17h48

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Segundo informou a Equatorial, a mudança será gradual e promete simplificar atendimento sem custo ao consumidor

25.03.26 16h52

BALANÇO PARCIAL

Imposto de Renda: 81 mil já declararam no Pará; meta é 957 mil

Belém e Parauapebas lideram o volume de envios no estado

25.03.26 15h13

Símbolo

Ver-o-Peso completa 399 anos movimentando R$ 360 milhões por ano em Belém

Fundado em 1627, o mercado é considerado a maior feira livre a céu aberto da América Latina

25.03.26 13h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Quando sai o 13º do INSS em 2026? Confira o calendário completo de pagamentos

A antecipação do 13º do INSS segue como medida para estimular a economia e garantir maior previsibilidade financeira aos beneficiários

20.03.26 11h10

CONCURSOS DA REGIÃO NORTE

Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e somam milhares de vagas, com destaque para o Pará

23.03.26 7h00

DIA DO PÃO FRANCÊS

Com farinha de tapioca, Belém aposta em versões artesanais do pão 'careca'

Variações do tradicional pão francês e outros produtos de confeitaria ajudam padarias a se reinventar no mercado

21.03.26 8h00

TECNOLOGIA

Cartório online: veja como usar o e-Notariado para fazer atos sem sair de casa

Plataforma permite assinar escrituras e documentos com a mesma segurança e validade jurídica do modelo presencial

18.03.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda