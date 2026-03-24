Isan Anijar é eleito presidente da ACP para o biênio 2026-2028

A Associação Comercial do Pará (ACP) elegeu, na última segunda-feira (23), o empresário Isan Anijar como novo presidente da entidade para o biênio 2026-2028. A eleição ocorreu com chapa única, o que, segundo a própria associação, evidencia a convergência de interesses e o alinhamento do setor empresarial em torno do nome escolhido. A posse oficial da nova diretoria está marcada para o dia 6 de abril.

Diretor comercial da Marmobraz, empresa paraense que atua no segmento de mármores e granitos, Anijar chega ao comando da ACP com trajetória consolidada no meio empresarial. Em 2025, ele foi reconhecido como “Empresário do Ano” pela própria entidade, distinção que reforça sua atuação e influência no desenvolvimento econômico local.

Com quase 207 anos de história, a Associação Comercial do Pará é uma das instituições mais tradicionais do estado e desempenha papel estratégico na representação dos interesses do setor produtivo. Ao assumir a presidência, Anijar terá como desafio dar continuidade às ações voltadas ao fortalecimento da classe empresarial, além de ampliar o diálogo com diferentes setores e fomentar um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo.

A nova gestão também pretende buscar oportunidades que contribuam para o crescimento dos associados e para o desenvolvimento econômico do Pará. A expectativa é que a experiência de Anijar no setor privado contribua para uma atuação mais estratégica da entidade nos próximos dois anos.

Em conversa com o jornal O LIBERAL nesta terça-feira (24), Isan Anijar destacou o simbolismo de assumir o comando de uma das instituições mais antigas do estado. “Para mim é motivo de muita alegria enfrentar mais esse desafio na minha vida, que é ser presidente da ACP, uma casa bicentenária, que vai completar agora em abril 207 anos”, afirmou. O novo presidente ressaltou ainda o compromisso de conduzir a entidade em um momento de renovação, sem perder de vista sua relevância histórica para o empresariado paraense.

Anijar também adiantou algumas das prioridades da gestão, com foco na modernização e no fortalecimento da atuação institucional. “A nossa missão junto com toda a diretoria da ACP será de transformar e revolucionar a ACP modernizando com tecnologia, com muitos eventos e fundamentalmente facilitando o ambiente de negócios para a classe empresarial e para os nossos associados”, disse. Segundo ele, a proposta é ampliar a presença da associação, torná-la mais conectada às demandas atuais do mercado e criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento dos negócios no estado.