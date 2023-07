IPCA cai 0,08% em junho e tem primeira deflação em 2023

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, registrou queda de 0,08% em junho, sendo a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando também teve queda de 0,23%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Deflação é a queda generalizada de preços de produtos e serviços, de forma contínua. Esta foi a primeira queda de preços na base mensal em 2023.

O resultado de junho confirma a desaceleração da inflação nos últimos meses. Em maio, o IPCA ficou em 0,23%. Em abril, em 0,61%. Em março, em 0,71%. Em fevereiro, em 0,84%. Já em junho de 2022, o índice teve alta de 0,67%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 3,16% na janela de 12 meses.

Quatro dos nove grupos do IPCA tiveram queda em junho. O indicador geral foi puxado para baixo especialmente pelos grupos de Alimentação e bebidas (-0,66%), e Transportes (-0,41%).

Segundo André Almeida, analista do IBGE, os dois grupos são os "mais pesados" dentro da cesta de consumo das famílias e representam cerca de 42% do IPCA. "A queda nos preços desses dois grupos foi o que mais contribuiu para esse resultado de deflação no mês de junho”, explica.

Veja o resultado dos nove grupos que compõem o IPCA:

- Alimentação e bebidas: -0,66%;

- Habitação: 0,69%;

- Artigos de residência: -0,42%;

- Vestuário: 0,35%;

- Transportes: -0,41%;

- Saúde e cuidados pessoais: 0,11%;

- Despesas pessoais: 0,36%;

- Educação: 0,06%;

- Comunicação: -0,14%.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).