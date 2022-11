IPCA-15 tem alta no mês de novembro, na Região Metropolitana de Belém

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na manhã desta quinta-feira (24), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA 15, que apontou aumento de 0,40% nos índices de inflação para a Região Metropolitana de Belém (RMB) no mês de novembro, 0,22% a mais do que em outubro, cujo índice ficou em 0,18%.

Os maiores acréscimos foram verificados entre as categorias de vestuário (1,20%); saúde e cuidados pessoais (0,18%); alimentação e bebidas (0,44%), transportes (0,31%), despesas pessoais (0,17%) e educação (0,13%). Por outro lado, algumas categorias tiveram recuo, entre as quais habitação (-0,06%), artigos de residência (-0,10%) e comunicação (-0,29%).

Pesquisa - A doméstica Maria Ferreira, de 47 anos, é moradora do bairro do Jurunas, em Belém, e aproveitou a folga do trabalho, nesta quinta-feira (24), para pesquisar alguns produtos que quer adquirir, no Comércio da capital paraense. Para ela, os eletrodomésticos e eletroeletrônicos estão com preços bons, mas os itens de alimentação, em geral, estão realmente muito altos. “Toda vez que vou ao supermercado, tomo um susto, tudo muito caro, especialmente neste mês de novembro. Já os eletrodomésticos estão em conta. Eu mesma recentemente consegui comprar uma máquina de lavar e um fogão, porque pesquisei bastante e encontrei um bom preço”, contou.

Segundo o IBGE, o mês de novembro de 2022 foi o sexto mês na ordem das taxas de inflação no período de um ano na RMB, ficando atrás dos meses de agosto/2022 (-0,91%), julho/2022 (-0,31), junho/2022 (0,18%), outubro/2022 (0,18%) e dezembro/2021 (0,32%).

Mesmo com a alta, a pesquisa apontou que o índice ficou 0,36% menor do que o ano anterior, já que o valor para novembro de 2021 foi de 0,76%.

Acumulado - No que se refere ao acumulado do ano na Região Metropolitana de Belém, os índices foram de 5,25%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 5,58%.

Brasil - Em todo o Brasil, o levantamento mostrou que o IPCA-15 para novembro foi de 0,53%, bem acima do resultado de outubro (0,16%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 5,35% no País.