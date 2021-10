Ioepa e Seel abrem na próxima semana inscrições para seleção de servidores temporários

Serão abertas na próxima semana as inscrições para os Processos Seletivos Simplificados (PSS) na Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) e na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Seel). Os salários base variam de R$1.100,00 a R$ 1.560,76. Nas duas seleções, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (www.sipros.pa.gov.br).

Para quem se interessar em participar da seleção da Ioepa, as inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira (25) e terça-feira (26). Serão ofertadas 11 vagas para o cargo de assistente administrativo e 4 para técnico de operações gráficas. Em ambos os cargos a remuneração é de R$1.100,00 com uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais de trabalho.

Já a Seel está oferecendo 16 vagas para profissionais de educação física e cadastro de reserva com salário de R$ 1.560,76 com acréscimo de gratificação de nível superior e demais vantagens. Os contratados devem trabalhar nas Usinas da Paz localizadas nos municípios de Marituba e Parauapebas e a jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais de trabalho, com possibilidade de desempenho das atividades em finais de semana, conforme a necessidade das Usinas. As inscrições começam na quarta (27) e terminam na quinta (28).

Os dois certames serão compostos de inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista individual, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório.