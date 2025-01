Instituto oferece 120 vagas em curso de gastronomia voltado para a COP 30

Já estão abertas as inscrições para o projeto “Talentos da Cozinha Amazônica – Rumo à COP 30”, realizado pelo Instituto Ambient em parceria com a Suzano, que irá atender à comunidade do entorno da fábrica da empresa, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém. A cidade é sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro.

Serão disponibilizadas 120 vagas para pequenos empreendedores, priorizando mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar de até um salário mínimo, que residam na Sacramenta e bairros adjacentes. O projeto deve impactar indiretamente cerca de 600 pessoas dessas famílias e das comunidades.

O “Talentos da Cozinha Amazônica – Rumo à COP30” deve utilizar, prioritariamente, ingredientes locais e reaproveitar integralmente alimentos típicos da região, promovendo sustentabilidade. O objetivo, além de proporcionar novas oportunidades de geração de emprego e renda, é sensibilizar sobre a importância cultural e econômica da culinária amazônica, encorajando o uso desses ingredientes como diferencial competitivo no mercado de trabalho.

“Com grande entusiasmo, o Instituto Ambient lidera o projeto, com o valioso apoio da Suzano. Este projeto é uma oportunidade única para promover inclusão social e sustentabilidade, capacitando 120 participantes em práticas gastronômicas que valorizam os ingredientes da Amazônia e reduzem o desperdício alimentar. Belém, como única Cidade Criativa da Gastronomia reconhecida pela UNESCO na Amazônia, ganha ainda mais relevância com iniciativas que fortalecem nossa cultura culinária, ao mesmo tempo em que geram oportunidades de emprego e preparam a região para as demandas da COP30. A parceria com a Suzano reforça nosso compromisso com um futuro mais justo, sustentável e inovador”, afirma Murilo Monteiro, presidente do Instituto Ambient.

Ao final do projeto, que terá aulas específicas sobre empreendedorismo e gestão financeira para apoiar iniciativas próprias, 20% dos participantes serão encaminhados para vagas no mercado formal, por meio de parcerias com empresas e instituições do setor gastronômico, criando uma rede de contatos entre participantes e empregadores, facilitando futuras oportunidades.

“Acreditamos que o projeto Talentos da Cozinha tem o potencial de fortalecer a economia local, ao oferecer novas oportunidades de capacitação e abrir portas para o mercado gastronômico. Nosso objetivo é que os participantes ganhem mais autonomia financeira e que o projeto contribua para uma maior inclusão social, gerando mais empregos e renda. Queremos que os resultados desse trabalho criem um legado positivo, que beneficie as comunidades de forma duradoura e ajude no desenvolvimento sustentável da região”, afirma Diego Carrara, Coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

Serviço

Talentos da Cozinha Amazônica – Rumo à COP30

Inscrições: de 10 a 31/01/2025. As inscrições são feitas via formulário online. Clique aqui para acessar.