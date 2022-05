INSS Digital: saiba o que é e como acessar

Criado em 2018, o INSS Digital é um sistema online para que advogados tenham mais agilidade nos processos judiciais do Instituto Nacional do Seguro Social. É uma plataforma para uso do profissional de advocacia e utilizada na tramitação de documentos online, incluindo processos para concessão de aposentadorias e benefícios, com o envio de documentação digitalizada.

O acesso é permitido somente para advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que estejam adimplentes e não tenham punições ou condenações criminais. Saiba mais sobre o serviço:

Como ter acesso?

Para ter acesso, os advogados devem acessar o site da OAB e assinar o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, com certificado digital. Em seguida, procurar o seu respectivo estado e procurar a seção “INSS Digital”. Depois de concluir o passo a passo descrito no site, um email de confirmação irá chegar em até 10 dias úteis.

Como se cadastrar?

Com o certificado digital instalado, o advogado necessita ter no computador em que for acessar a extensão WebSigner da Certisign no navegador. Após a adesão e do prazo de 10 dias, todo o procedimento deverá ser realizado através do sistema do INSS, basta clicar aqui.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)