Inovação e tecnologia: produtora audiovisual de Belém revoluciona mercado de vídeo e áudio

Sob a liderança de Alem Viana (CEO e fundador), e Raissa Santos (COO - Diretora de Operações), a Inovar Produtora se destaca no mercado audiovisual de Belém com uma abordagem única e inovadora. Oferecendo uma gama de serviços, que vão desde a produção de vídeos institucionais e promocionais até transmissões ao vivo e sonorização de eventos, a empresa tem consolidado sua posição como referência na criação de conteúdos audiovisuais de alta qualidade, sempre com foco na personalização e na satisfação do cliente. Desde 2008, a produtora tem sido um marco no mercado regional, criando não apenas vídeos, mas experiências audiovisuais que encantam e marcam.

A história da Inovar: do social ao corporativo

A Inovar Produtora nasceu com a missão de transformar eventos em experiências inesquecíveis. Em 2008, quando foi fundada por Alem Viana, a produtora estava focada principalmente em eventos sociais, como casamentos e festas de 15 anos. Com uma visão cinematográfica, a Inovar rapidamente conquistou uma base fiel de clientes que buscavam mais do que uma simples gravação de momentos especiais: queriam capturar a essência e a emoção de cada evento, com uma estética moderna, atemporal e de qualidade.

Alem Viana (CEO e fundador) e Raissa Santos (COO - Diretora de Operações). (Foto: Divulgação | Inovar Produtora)

“O nosso diferencial sempre foi a abordagem humanizada e empática com cada cliente. Não tratamos apenas o evento como algo a ser filmado, mas sim como uma história que deve ser contada da melhor maneira possível”, afirma Alem Viana, CEO e fundador da Inovar.

Esse foco na personalização foi o alicerce que permitiu à Inovar crescer e se expandir, estabelecendo-se como um nome de confiança em Belém e na região Norte do Brasil.

Da produção de eventos sociais à cobertura corporativa: a expansão da Inovar

Após consolidar seu nome no mercado de eventos sociais, a Inovar começou a diversificar seus serviços, ampliando seu portfólio e atendendo cada vez mais à demanda de vídeos institucionais e promocionais.

Desde 2020, a produtora tem se dedicado a atender empresas que buscam uma comunicação estratégica por meio de vídeos de alto impacto, tanto para campanhas publicitárias quanto para materiais institucionais.

Além disso, a popularização das transmissões ao vivo (lives) deu à Inovar uma oportunidade de ampliar ainda mais sua atuação, especialmente durante a pandemia.

“Investimos pesadamente em equipamentos de ponta e em treinamento da nossa equipe para garantir que as transmissões ao vivo, que são uma ferramenta essencial para eventos corporativos, sejam feitas com excelência. Hoje, as lives não são apenas uma tendência, mas uma necessidade no mundo corporativo”, destaca Raíssa Santos, COO da Inovar.

Inovar Estúdio Criativo: o futuro da produção digital

Em resposta às necessidades de um mercado que cada vez mais valoriza a produção de conteúdo digital, a Inovar inaugurou, em 2023, o Inovar Estúdio Criativo. O espaço foi desenvolvido para atender a um público que busca qualidade e inovação.

Com uma infraestrutura moderna, que conta com câmeras de alta qualidade, iluminação profissional e um cenário adaptável, o estúdio se tornou um ambiente perfeito para a gravação de podcasts e conteúdo para redes sociais.

Estúdio de gravação de podcast e videocast. (Foto: Divulgação | Inovar Produtora)

“O estúdio é uma evolução do que já oferecíamos. É um espaço pensado para que nossos clientes não precisem se preocupar com a parte técnica e possam focar no conteúdo criativo. Estamos muito empolgados com essa nova fase e com a possibilidade de atender a demanda crescente de conteúdos digitais de qualidade”, comenta Alem.

Serviços de alta performance: mais que uma simples cobertura

A Inovar se orgulha de oferecer um portfólio de serviços que vai muito além da simples gravação de eventos. Cada projeto é encarado como uma oportunidade de criar algo único e impactante, com qualidade superior em todas as etapas de produção.

A cobertura de eventos sociais, como casamentos e festas de 15 anos, continua sendo o carro-chefe, mas a produtora tem conquistado cada vez mais clientes corporativos, com um foco crescente em vídeos institucionais e promocionais.

Estúdio de gravação. (Foto: Divulgação | Inovar Produtora)

Para garantir a excelência em cada serviço, a Inovar conta com uma equipe altamente capacitada, que se dedica a entender as necessidades específicas de cada cliente.

"Quando recebemos um novo projeto, nos colocamos no lugar do cliente para entender suas expectativas e criar uma experiência visual que reflita a identidade de sua marca ou evento", explica Raíssa Santos.

Funcionários de produção da Inovar. (Foto: Divulgação | Inovar Produtora)

A Inovar também oferece pacotes personalizados, atendendo desde pequenas empresas que buscam soluções acessíveis e criativas até grandes corporações que necessitam de produções mais elaboradas e sofisticadas. Esse compromisso com a flexibilidade e a personalização é o que diferencia a produtora no mercado.

Inovação e tecnologia: a chave para o sucesso

Em um mercado tão dinâmico como o audiovisual, a inovação constante é essencial para manter a competitividade. A Inovar se destaca não só pela qualidade do serviço, mas também pela constante atualização de suas tecnologias.

A produtora investe regularmente em equipamentos de ponta, como drones para capturas aéreas dinâmicas, além de softwares de edição avançados, que permitem criar vídeos de alta qualidade com efeitos inovadores.

A evolução das redes sociais e do consumo de conteúdo também tem gerado novas demandas. Com o crescimento do uso de vídeos verticais e dinâmicos, a Inovar se adaptou rapidamente para atender a essa nova realidade.

"Hoje, mais do que nunca, é fundamental estar em sintonia com as mudanças no comportamento do público, e estamos sempre prontos para nos adaptar às novas tendências", afirma Alem Viana.

Gravação de programa na produtora. (Foto: Divulgação / Inovar Produtora)

A experiência completa: sonorização, iluminação e painéis de LED

A partir de 2025, a Inovar dará um grande passo para ampliar ainda mais seu portfólio de serviços, com a inclusão de sonorização, iluminação e painéis de LED para eventos corporativos. Essa adição tem como objetivo oferecer uma experiência completa, conectando os diversos elementos de um evento em uma única entrega integrada.

“Nossa missão é proporcionar uma solução única para nossos clientes. Isso inclui garantir que todos os aspectos do evento – desde a imagem até o som e a iluminação – sejam trabalhados de forma harmônica e profissional”, explica Raíssa Santos.

Com essa expansão, a Inovar se posiciona como uma das poucas produtoras na região capazes de oferecer todos os serviços necessários para a realização de grandes eventos. Além disso, a empresa investe constantemente na capacitação de sua equipe para garantir que todos os aspectos técnicos sejam executados com excelência.

A Inovar e o futuro do audiovisual

O futuro da Inovar parece promissor. Com uma equipe altamente qualificada e comprometida, a produtora já está se preparando para os novos desafios do mercado. A expansão para serviços de sonorização, iluminação e painéis de LED é apenas o começo de um novo ciclo para a empresa, que continua apostando na inovação para se destacar.

Além disso, a Inovar tem conquistado parcerias importantes com empresas da região de Belém, Ananindeua e Barcarena.

“Temos orgulho de atender a grandes clientes e participar de eventos significativos, como a COP 30, que ocorrerá em Belém. Estamos nos preparando para fornecer os mais altos padrões de qualidade e inovação em cada projeto”, afirma Alem.

A crescente demanda por serviços audiovisuais e a valorização do marketing digital indicam que o setor audiovisual continuará em ascensão. Para a Inovar, isso representa uma oportunidade de continuar a expandir seus horizontes e consolidar ainda mais sua posição de liderança no mercado. A Inovar Produtora é um exemplo claro de como uma empresa pode crescer e se destacar em um mercado competitivo por meio da inovação, qualidade e dedicação ao cliente.

Sala de reunião da produtora. (Foto: Divulgação | Inovar Produtora)

Com mais de 12 anos de experiência e uma busca constante por evolução, a Inovar não apenas acompanha as tendências, mas as antecipa, criando experiências únicas e memoráveis para cada cliente. Com seus novos investimentos e a adição de serviços inovadores, a Inovar está preparada para continuar a transformar o mercado audiovisual de Belém e para oferecer soluções cada vez mais completas e impactantes.

Como encontrar a Inovar Produtora nas redes?

Instagram eventos: @inovarprodutora

Instagram institucional: @inovarinstitucional

Instagram estúdio: @inovar_estudiocriativo