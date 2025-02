Iniciativa do Governo oferece desconto para professores em hotéis com duas opções no Pará

Professores da rede pública e privada de todo o país passam a receber 15% de desconto em hospedagens vinculadas à Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH). O acordo foi firmado nesta segunda-feira (3), fruto de uma iniciativa entre o Ministério do Turismo (MTur), Ministério da Educação (Mec) e a ABIH. No Pará, existem duas opções de hospedagem cadastradas para oferecer o desconto aos profissionais da educação, ambos localizados em Salvaterra, na ilha do Marajó.

O desconto vale sobre a tarifa aplicada às reservas feitas diretamente nas centrais de reservas dos estabelecimentos participantes, tanto em períodos de alta, quanto de baixa demanda. Para acessar o benefício, os professores devem anexar um comprovante de profissão na hora da reserva, como, por exemplo, a carteira de identificação funcional ou contracheque.

As reservas podem ser feitas até 31 de dezembro de 2025, para serem usadas entre 1º de março deste ano e 31 de março de 2026. De acordo com Manuel Linhares, presidente da ABIH, a campanha já conta com cerca de 1.000 estabelecimentos de todo o país. “Estamos tendo um bom índice de adesão. É uma parceria importante que estabelecemos com o governo federal, pois pode aumentar a percepção da importância da integração entre diferentes setores", afirma.

Os representantes dos ministérios parceiros também estiveram presentes durante a assinatura do acordo nesta segunda-feira. Celso Sabino, do MTur, que também é paraense, defende fortemente a iniciativa como mais uma medida para impulsionar o turismo dentro do país. “Fazer as professoras e os professores viajarem pelo Brasil é também um estímulo a essa potente máquina de influência que os professores exercem sobre os seus alunos”, destaca.