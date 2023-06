Inflação no Brasil sobe 0,23% em maio; grupo saúde e cuidados pessoais puxou alta

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (7), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil. Conforme os dados divulgados, a alta em maio foi de 0,23%, na comparação com o mês de abril. O resultado representa uma desaceleração de 0,38 ponto percentual em relação ao mês anterior, quando o IPCA avançou com mais força, a uma taxa mensal de 0,61% e a uma taxa anual de 4,18%. Além disso, o índice ficou abaixo das projeções do mercado financeiro, de alta de 0,33% na comparação com o mês anterior e de 4,05% ano a ano.

Esse aumento de maio foi puxado, principalmente, pelo grupo de Saúde e cuidados pessoais, com destaque para os planos de saúde, que tiveram alta de 1,20% no mês. Por outro lado, houve queda nos preços nos grupos de Transportes e Artigos de Residência e uma desaceleração entre os itens da alimentação no domicílio, o que evitou uma alta mais acentuada da inflação.

VEJA MAIS

No acumulado em 12 meses até maio, o IPCA registra alta de 3,94%, resultado próximo da meta do Banco Central do Brasil (BC) para 2023, que é de 3,25%, podendo ficar entre o intervalo de 1,50% e 4,50% para ser considerada oficialmente cumprida.

No acumulado do ano, o IPCA registra uma alta de 2,95%.