Inflação na Argentina acelera alta para 3,4% em março e chega a 32%

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 3,4% em março ante fevereiro, informou nesta terça-feira, 14, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). A alta representa uma aceleração após avanço de 2,9% em fevereiro no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país comandado por Javier Milei foi de 32,6% em março, em desaceleração ante os 33,1% de fevereiro.

No comparativo mensal, o grupo Educação apresentou alta de 12,1% em uma alta que coincidiu com o início das atividades escolares.

Transportes avançaram 4,1%, repercutindo a alta dos combustíveis, transporte público e passagens aéreas.

O grupo habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis teve alta de 3,7%. Já o grupo alimentos e bebidas não alcoólicas teve avanço de 2,1%, principalmente em razão da alta de carnes e derivados.