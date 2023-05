Imprensa Oficial do Pará abre 11 vagas para auxiliar administrativo, veja como se inscrever

A Imprensa Oficial do Pará (Ioepa) divulgou edital público de seleção para 11 vagas temporárias de nível médio na área administrativa. As vagas são para o cargo de auxiliar administrativo, em Belém, e o valor da remuneração é de R$ 1.320,00.

De acordo com o edital, as inscrições são exclusivamente online pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado www.sipros.pa.gov.br, no período de 23 a 25 deste mês de maio.

A primeira fase de inscrição é de caráter habilitatório e eliminatório. Nesta fase, o candidato deve acessar o endereço eletrônico do Sipros e preencher o cadastro, após, requerer a inscrição que, além de outras informações, exigirá o número do CPF e e-mail do candidato, dados de contato e informações a cerca da escolaridade, experiência profissional e qualificação.

A segunda fase de seleção será a de análise da documentação comprobatória, sob os cuidados da comissão do processo seletivo. Serão eliminados os candidatos que obtiverem, no mínimo, nota de 15 pontos pelo sistema, mas será também observado o limite de três vezes o número de vagas.

A terceira e última fase será a entrevista, da qual somente participarão os convocados devidamente classificados na fase anterior. Aqui, serão eliminados os que não atingirem nota 7,0 ou mais.

Em caso de empate na pontuação final, a 'Comissão de PS'S tomará a decisão final com base nos critérios: da idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição, respeitando o Estatuto do Idoso; da maior pontuação na qualificação profissional; entre outras situações.

A pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas obtidas na análise documental/curricular e na entrevista. O cronograma de realização do processo encontra-se no Anexo II do edital.

A Imprensa Oficial do Estado assegura que dará ampla publicidade às fases de chamadas do PSS, e do resultado de todas as fases, no Diário Oficial do Estado, com a publicação dosextratos dos editais e resultados de cada fase, e no endereço eletrônico do Sipros: www.sipros.pa.gov.br.