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Economia

Imposto de Renda: 81 mil já declararam no Pará; meta é 957 mil

Belém e Parauapebas lideram o volume de envios no estado

Gabriel da Mota
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Imagem ilustrativa de pessoa acessando o site da Receita Federal (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

Contribuintes do Pará enviaram 81.898 declarações do Imposto de Renda (IR) até às 14h07 desta quarta-feira (25). O balanço foi confirmado à reportagem pela Receita Federal, que monitora o ritmo de entregas no estado dentro da normalidade esperada para o início do prazo. O volume reflete a movimentação inicial de usuários que buscam regularizar a situação fiscal logo nos primeiros dias do calendário.

Segundo o supervisor regional do Imposto de Renda, auditor fiscal Marinaldo Silva, o fluxo de documentos processados não apresenta aceleração atípica em comparação a anos anteriores. Belém concentra o maior número de envios, com 18.529 documentos, seguida por Parauapebas, que registrou 7.840 declarações. Ao todo, o órgão projeta receber cerca de 957 mil declarações em território paraense até o encerramento do período.

Perfil do contribuinte indica uso da declaração pré-preenchida

O levantamento aponta que 53% dos contribuintes paraenses utilizaram o modelo de declaração pré-preenchida para facilitar o envio. Em relação ao gênero, o público feminino responde por 33% do total de entregas realizadas até o momento. A média de idade dos cidadãos que já cumpriram a obrigação é de 44 anos.

"Este ano, contamos com a declaração pré-preenchida desde o início do prazo, o que tem facilitado o volume de entregas. É um serviço que a Receita disponibiliza com os dados que já possui, mas o contribuinte deve verificar se os valores estão corretos ou se falta algo", explicou Marinaldo Silva. O auditor alertou que a falta de conferência pode levar a declaração para a malha fina caso fontes pagadoras não tenham regularizado os dados junto ao fisco.

Prazo para envio dos documentos termina em 29 de maio

O período para a prestação de contas segue aberto até as 23h59 do dia 29 de maio. A orientação da Receita Federal é que o cidadão não deixe o envio para as últimas horas, mesmo com a facilidade do sistema online. Caso seja necessário, o contribuinte pode retificar as informações após o prazo, mas o envio do documento principal dentro do calendário evita a aplicação de multas por atraso.

"Não faz sentido o contribuinte perder o prazo utilizando a declaração online. Ele consegue fazer o serviço com os dados cadastrais e de fontes pagadoras já integrados. Se precisar corrigir após o término, ele pode fazer, evitando o pagamento de multa", destacou Silva.

Balanço parcial no Pará (até 14h07 de 25/03):

Total de declarações entregues: 81.898

Belém: 18.529

Parauapebas: 7.840

Uso de pré-preenchida: 53%

Expectativa total para 2026: 957 mi

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Palavras-chave

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