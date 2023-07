Imposto de Renda 2023: terceiro lote de restituição é pago nesta segunda pela Receita Federal

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023, dos cinco previstos para este ano, é pago nesta segunda-feira (31) pela Receita Federal. A transferência deste mês soma R$ 7,5 bilhões que serão divididos para 5,6 milhões de contribuintes.

Do valor total, R$ 5,5 bilhões são destinados a contribuintes com prioridade no reembolso, sendo que a maior parte - 3,8 milhões - informou a chave PIX na hora de enviar o IRPF, para receber a restituição, ou usou a declaração pré-preechida. Essas duas ferramentas garantem prioridade no recebimento.

Há ainda 16,5 mil idosos acima de 80 anos contemplados neste lote; 95 mil entre 60 e 79 anos; 9,7 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave; e mais 30,7 mil pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Consulta

Liberada na segunda-feira passada, dia 24 de julho, a consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Basta o contribuinte clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, no botão "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento

O pagamento está sendo feito na conta ou na chave PIX informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se tiver alguma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.