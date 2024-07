Ilhéus recebe maior evento de chocolate da América Latina de 18 a 21 de julho

Um dos maiores eventos de chocolate da América Latina vai reunir empreendedores paraenses e de outros estados em Ilhéus, na Bahia, entre 18 e 21 de julho, no Centro de Eventos de Ilhéus. Nesta 38ª edição do Chocolat Festival, a programação inclui showcooking, palestras, kidscooking, grandes chefes internacionais e outras atrações. A entrada é gratuita.

O tradicional evento já acontece há 15 anos em terras baianas. Pará e Bahia disputam o pódio de maior produtor nacional de cacau, tendo o Pará assumido a primeira posição.

“É uma alegria muito grande poder voltar a Bahia e especialmente a Ilhéus, na 15ª edição aqui e 36ª geral. Vamos fazer um festival incrível com muita discussão sobre o tema nas palestras, pratos deliciosos na Cozinha Show com a energia que só o povo baiano tem”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do Chocolat Festival.

Entre as atrações, o chefe Leo Vilela vai esculpir uma obra de chocolate em tempo real durante o evento. Outros grandes nomes da gastronomia também estarão presentes, como o francês Abdel El Baiz, o português Pedro Araújo, a argentina Mariana Corbetta e os brasileiros André Cabral, Carlos Motta, Dani Façanha, Deia Lopes, Elma Cunha, Junior França e Luiza Taboza.

Os apreciadores de chocolate poderão degustar algumas das melhores marcas nacionais e de produtos gourmet. Os empreendedores do segmento também terão a oportunidade de dialogar com profissionais do setor de chocolate e cacau que buscam fazer negócios. Esta edição contará com um Fórum do Cacau e o Chocoday, com palestras com alguns dos maiores especialistas do mundo na área, além de uma exposição sobre a história do chocolate e o túnel sensorial “cabruca”, simulando uma plantação de cacau.

A 38ª edição do Chocolat Festival Bahia, é uma realização da MVU Empreendimentos. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, assim como do Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) e o Funcacau. O evento conta com as parcerias, através da Secretaria de Turismo (SETUR), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Bahiater, Prefeitura de Ilhéus, Bahiagás, CIN, Fieb, Sebrae, Apex, Unicafes BA, Ceplac, Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), Associação do Turismo de Ilhéus (Atil), Costa do Cacau Convention Bureau, IF Baiano - Campus Uruçuca, Biofábrica da Bahia e Associação dos Produtores de Cacau (APC).