IGEPPS comemora 20 anos com entrega de mérito previdenciário

Em comemoração aos 20 anos do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), uma solenidade será realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, nesta terça-feira (1º). O evento reunirá especialistas nacionais em uma mesa de debates sobre avanços e desafios da Previdência Social Sustentável. O tema reproduz a trajetória do Instituto na busca da autossustentabilidade, como o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Na ocasião, também haverá a outorga do “Mérito Previdenciário”.

O IGEPPS, antigo Igeprev, atua na recuperação de receitas por meio do sistema comprev, que possibilita a compensação previdenciária entre o INSS e os RPPS. Em um ano e meio, o órgão paraense já recuperou para o Estado mais de R$ 400 milhões, cenário inédito em toda a história da autarquia paraense.

Programação

Abrindo a programação, às 9h, acontece a solenidade de entrega de comendas a personalidades que contribuíram ou contribuem para a trajetória de sucesso do IGEPPS ou para o engrandecimento da Previdência Social e dos regimes próprios (RPPS).

A partir das 10h, começa a mesa de debates, que contará com 20 conferencistas, entre os quais, especialistas do mercado financeiro, autoridades do sistema de justiça e controle de contas, tanto estadual quanto nacional. O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, abrirá o ciclo de debates, discutindo a importância da previdência complementar para os servidores públicos. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, já confirmou presença e participará da abertura do evento.

Paralelamente à conferência, o Instituto vai lançar produtos e serviços no Boulevard das Feiras, anexo ao Teatro Maria Silvia Nunes. São projetos e ações que devem aprimorar e facilitar o acesso dos segurados aos atendimentos, como o Aplicativo IGEPPS, e outras para além da missão institucional do órgão, como o reflorestamento de áreas degradadas.