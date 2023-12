Ibovespa atinge novo recorde histórico, ultrapassando 130 mil pontos; dólar tem leve queda

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou a sessão em alta, superando os 130 mil pontos e alcançando nesta quinta-feira (14) seu maior patamar de fechamento na história.

O resultado positivo supera a marca anterior registrada em 7 de junho de 2021, quando fechou o dia cotado a 130.776 pontos.

O otimismo no mercado reflete as decisões recentes na política monetária, tanto no Brasil quanto no exterior. No país, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic, taxa básica de juros, em 0,5 ponto percentual, passando de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) optou por manter suas taxas entre 5,25% e 5,50% ao ano, enquanto o presidente da instituição, Jerome Powell, indicou que os aumentos nos EUA podem ter chegado ao fim.

Em relação ao câmbio, o dólar teve uma queda de 0,07%, sendo cotado a R$ 4,9144, com o valor mínimo do dia atingindo R$ 4,8752.