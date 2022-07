IBGE começa a treinar futuros recenseadores no Pará

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou nesta segunda-feira (18) o treinamento dos recenseadores para o Censo de 2022, que conta com oito horas diárias de aula e vai até sexta-feira (22).

Trata-se da última etapa de seleção dos profissionais que irão trabalhar na coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. No Pará, 6.022 candidatos aprovados no processo seletivo da instituição estão sendo treinados, sendo que 1.648, pouco mais de 27% do total, são da Região Metropolitana de Belém.

No último dia de aulas, os candidatos serão submetidos a uma prova teórica e só atuarão, de fato, na coleta de dados, aqueles que obtiverem pelo menos 50% da pontuação, além de 80% de frequência.

Rony Helder Cordeiro, que a unidade paraense do Instituto, lembra que as aulas ocorrem em 280 salas em todos o Pará, com apoio de instituições de ensino como Universidade da Amazônia (Unama), onde estão sendo treinados os futuros recenseadores de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

"São eles que irão visitar todos os domicílios e bater de porta em porta para realizar a coleta de informações. É uma semana de treinamento presencial e nossa expectativa é que após essa etapa todos estejam aptos para o Censo. É uma etapa eliminatória ainda", afirma.

De acordo com Cássio Araújo, boa parte do treinamento refere-se à coleta de informações em campo, mas os aprovados também aprendem sobre conceitos básicos relacionados a domicílio, endereços, mapas e as formas corretas de abordar o informante.

"São conceitos necessários para entender as perguntas que eles irão fazer e como as respostas à elas serão classificadas. É um processo fundamental, pois são pessoas que possuem zero conhecimento sobre o Censo e a dinâmica dele, baseada em uma metodologia em vigor há anos", afirma. As aulas também abordam ética e integridade, os conceitos de setor censitário, endereço, morador, estabelecimento e também o uso dos dispositivos móveis de coleta e questões como a preservação do sigilo dos entrevistados.

A servidora Cláudia Daniele é coordenadora censitária da subárea e estava tomando conta das atividades na Unama da Alcindo Cacela na manhã desta segunda-feira, que contava com 26 salas para 531 alunos, com 2 instrutores para cada turma. Segundo ela, a taxa de presença foi altíssima. "Todos estão vindo, temos uma ou duas faltas. É um número dentro do esperado", diz. Thayara Neves é estudante e design de sobrancelhas e conta que ficou muito feliz de ser aprovada para realizar o censo. "Estou compreendendo tudo muito bem e espero fazer um excelente trabalho. É muito importante para a gente saber quem nós somos, onde vivemos, como vive, o nível de escolaridade de cada um", diz ela, que tem 21 anos.