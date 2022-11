Iasep encerra recadastramento de servidores públicos

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) encerrou, nesta quarta-feira (30), o recadastramento de 2022 destinado aos servidores e seus dependentes inscritos no plano. O processo esteve ativo desde o dia 1° de setembro e deveria ter sido encerrado em 31 de outubro, mas foi prorrogado por mais 30 dias. A expectativa era atualizar a base de informações de mais de 200 mil servidores, no entanto, apenas 68% fizeram a atualização.

O recadastramento estava disponível em formato online, no próprio site do Iasep, e presencialmente nas agências distribuídas no interior do Estado. Segundo o presidente do Instituto, Bernardo Almeida, os titulares e dependentes que não fizeram o processo no prazo estabelecido ainda não terão os atendimentos eletivos suspensos.

O Iasep deve divulgar, nos próximos dias, os editais de convocação pública com a relação dos segurados que não realizaram a atualização, além dos nomes de quem realizou, mas apresenta alguma pendência, como no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou nas certidões dos genitores.

No dia 5 de dezembro deste ano, o Instituto deverá divulgar uma lista com os segurados que possuem pendências no CPF. A partir da publicação, os servidores terão prazo de 30 dias para se dirigirem a uma agência do Iasep para regularizar a situação. Os segurados que não fizerem a atualização terão a suspensão dos atendimentos eletivos, sendo disponibilizados apenas os atendimentos de urgência e emergência.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)