Iasep convoca servidores públicos estaduais para ajustar CPF no recadastramento 2022; acesse lista

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) divulgou, nesta segunda-feira (5), uma lista de convocação dos segurados que realizaram o recadastramento 2022 e que apresentam pendências nos dados fornecidos do CPF (Cadastro de Pessoa Física), seja nos dados do titular ou dos dependentes.

Essa é a segunda fase do processo de recadastramento do Instituto, que segue até o dia 5 de janeiro de 2023, prazo final para os segurados convocados procurarem uma agência do Iasep para regularizar o seu cadastro.

Ao todo, 3.287 segurados foram convocados para regularizar essa pendência cadastral após o prazo dado pelo Iasep, quem não comparecer terá suspenso os atendimentos eletivos, tendo disponível apenas os atendimentos de urgência e emergência.

“Estamos iniciando essa segunda etapa com a convocação dos segurados com pendências nos dados do CPF, após cruzamento dos dados fornecidos pelos segurados, com o banco de dados do cadastro de pessoas físicas da Receita Federal, a nossa equipe técnica identificou como principais inconsistências a duplicidade no número do CPF, onde o titular repetiu o seu número de CPF no campo destinado ao número do seu dependente, alguns digitaram um número inválido, o que pode ter sido um erro de digitação. Por ser uma informação importantíssima, estamos dando um prazo de 30 dias para este segurado nos procurar para corrigir os dados fornecidos”, disse Renato Gomes, gerente de cadastro do Iasep.

Segurados ainda não terão os atendimentos eletivos suspensos

O recadastramento do Iasep estava disponível em formato online, no site do Instituto e presencialmente nas agências distribuídas no interior do Estado. Esse processo terá como próximas etapas, além desta destinada aos segurados com pendências no CPF, a divulgação de uma segunda listagem de convocação dos segurados que não realizaram o recadastramento no prazo estabelecido. O Iasep ressalta que nessa etapa, os segurados ainda não terão os atendimentos eletivos suspensos.

Para esclarecer dúvidas, os segurados podem consultar o Iasep pelo número (91) 98627-5532, apenas para troca de mensagens instantâneas. O acesso estará disponível de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento - das 8h às 15h.