Iasep abre credenciamento para ampliar rede de estabelecimentos de saúde

Nesta segunda-feira (06), o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) publicou no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) o edital de credenciamento-Chamada Pública” Nº 001/2022, para contratação de empresas e profissionais da área de saúde, pessoa física e pessoa jurídica, distribuídos em 21 municípios paraenses. Este primeiro credenciamento de 2022 faz parte de um planejamento estratégico, que busca ampliar a oferta de atendimento ambulatorial e assistência hospitalar aos segurados e dependentes do Iasep em Belém e no interior do estado.

Terão a ampliação nos atendimentos os municípios de Abaetetuba, Ananindeua, Altamira, Belém, Breves, Barcarena, Bragança, Capanema, Cametá, Conceição Do Araguaia, Igarapé-Açú, Igarapé-Miri, Itaituba, Marabá, Marapanim, Oriximiná, Paragominas, Redenção, Santarém, Santa Isabel Do Pará, Santa Maria Do Pará. O Iasep é uma autarquia estadual responsável pela gestão do plano de Assistência à Saúde dos servidores do Estado do Pará e, atualmente possui aproximadamente 210 mil segurados entre titulares e dependentes.

Os interessados em participar do processo licitatório poderão retirar o arquivo eletrônico desta Chamada Pública, nos sites www.compraspara.pa.gov.br e www.iasep.pa.gov.br, das 08h do dia 6 de junho de 2022 até às 23h59 do dia 24 de junho de 2022. Já a documentação exigida deve ser enviada para o e-mail iasepcredenciamento@gmail.com. Os interessados que não preencherem todos os requisitos de habilitação e qualificação técnica serão automaticamente inabilitados pela comissão de credenciamento.

Serviços ofertados

A contratação dos serviços de assistência ambulatorial busca ampliar a oferta de consultas médicas em 37 especialidades (Anestesiologia, Angiologia, Alergologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia Torácica, Cirurgia Pediátrica, Cardio Vascular, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Hepatologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neurocirurgia, Nutrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia Clínica, Oncologia Pediátrica, Otorrinolaringologia, Ortopedia/Traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia).

Ainda na área de Atendimento Ambulatorial, o Iasep busca ampliar a oferta dos serviços de avaliação em nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acupuntura. Para atendimento em apoio diagnóstico, a chamada pública busca contratar ainda, laboratórios de análises clínicas, diagnóstico por imagem, diagnose especializada cardiologia, ginecologia, oftalmologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, urologia, dermatologia, oncologia (PET-CT). Prestadores de serviços de tratamento sequencial em fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acupuntura, hemodiálise, radioterapia e quimioterapia também estão aptos para participar da licitação.

Na área de Assistência Hospitalar, podem participar hospitais com atendimento de urgência e/ou emergência, internação clínica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica, com UTI adulto, pediátrica e neonatal.