Hotel Mercure Belém Boulevard inova com serviço de buffet e resgata sabores regionais

O Mercure Belém Boulevard, localizado no bairro do Umarizal, passou por uma grande transformação ao assumir, desde de dezembro de 2024, a gestão de seu restaurante. A mudança trouxe um conceito inovador, combinando gastronomia internacional com um forte toque da culinária paraense. O objetivo é destacar a riqueza e a diversidade dos sabores brasileiros, atraindo tanto hóspedes quanto o público externo.

Segundo a gerente geral do hotel, Ariane Mathne, a proposta do novo restaurante, chamado Maendú (que em tupi significa "vir a lembrar"), é elevar a culinária regional, tornando-a um destaque dentro do padrão internacional de hospedagem. “A gente recebe pessoas do mundo todo. Então sabemos que é preciso ter sabores diferentes, mas a nossa especialidade é a comida regional, e o conceito do nosso restaurante é esse também. É colocar a comida brasileira em alta. Onde tem regionalidade, tem gastronomia, e é aí que vamos focar e enaltecer a nossa, com a riqueza que a gente já tem”, explica.

gerente geral do hotel (Ivan Duarte)

Buffet e Serviços 24h

O hotel agora oferece um serviço completo de refeições: café da manhã e almoço no formato buffet, enquanto o jantar funciona à la carte. Além disso, há um room service que funciona 24 horas, garantindo que os hóspedes tenham opções de refeição a qualquer momento.

O café da manhã ganhou um conceito diferenciado, combinando sofisticação e tradição. Entre os destaques estão uma máquina de café com 12 opções de bebidas, leite zero lactose e de amêndoas, além de um buffet variado, que inclui frutas frescas, tapioca, bolo podre (de tapioca), croissants e até açaí, muito apreciado por hóspedes de fora da região. O custo da refeição é de R$ 65.

Para os amantes de carangueijo (Ivan Duarte)

Já o almoço segue o mesmo princípio, unindo opções internacionais e regionais em um buffet diversificado, com o objetivo de atender todos os públicos e agradar até os paladares mais exigentes, custando R$ 134,99 o quilo.

Um dos destaques do novo menu do restaurante é o prato “Maendú”. Ele apresenta um filhote com geleia de cupuaçu, acompanhado de feijão Santarém, purê de abóbora e farofa de banana da terra. Segundo o supervisor operacional do hotel, Lucas Barroso, o prato promete ser o carro-chefe do restaurante durante a COP 30, em Belém.

Prato Maendú, a novidade que entrega tradição e sabor em cada mordida (Ivan Duarte)

“Desenvolvi o prato junto com os nossos dois chefes, Gilvanio Ribeiro e Alex Dias. Nós tentamos misturar os sabores que já conhecemos no dia a dia, para fazer essa brincadeira do doce com o salgado. Então, surgiu daí essa harmonização. O prato Maendú será o nosso carro chefe durante a COP”, afirma.

Por falar em COP, Ariane conta que o hotel está fechando vários contratos e que está investindo em treinamento das equipes. “Nós já temos vários contratos fechados e estamos treinando as nossas equipes tanto para entender a importância do tema, quanto para receber os hóspedes que virão para o evento. Além disso, antes mesmo de sabermos da conferência, já tínhamos uma política de "plastic free", ou seja, não usamos nada de plástico, a não ser que seja algo reutilizável", relata.

Aberto ao público

O local conta com um vasto cardápio e uma equipe completa para atender você (Ivan Duarte)

Apesar de estar localizado dentro do hotel, o restaurante não é exclusivo para os hóspedes. Qualquer pessoa pode desfrutar das refeições no local, um diferencial que busca atrair o público externo. “Muitas pessoas acham que não podem entrar em um hotel para comer, mas nosso objetivo é justamente convidá-las a conhecer o nosso serviço e a nossa culinária”, destaca Ariane. O café da manhã, por exemplo, pode ser uma ótima opção para quem deseja uma refeição diferenciada no final de semana, sem a necessidade de cozinhar em casa.

Melhorias na estrutura

Além da reestruturação gastronômica, o Mercure Belém Boulevard está investindo em uma série de melhorias. O hotel já passou por reformas nos apartamentos, academia e sala de jogos. A área da piscina também foi revitalizada. A proposta é tornar o espaço mais atrativo não apenas para quem viaja a trabalho, mas também para quem deseja combinar negócios e lazer na estadia.

Outra novidade é a oferta de tarifas Day Use e Pool Day, permitindo que visitantes aproveitem a estrutura do hotel sem a necessidade de pernoitar. Essas opções são ideais para quem deseja relaxar ou desfrutar dos serviços sem necessariamente se hospedar.

Com essas mudanças, o Mercure Belém Boulevard reafirma seu compromisso em oferecer uma experiência diferenciada na cidade, tanto para viajantes quanto para moradores locais que buscam qualidade e conforto na gastronomia e lazer.