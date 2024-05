Hospital Metropolitano abre vagas para contratação em Ananindeua

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, está com vagas abertas para contratação de funcionários nas áreas administrativo e assistencial, além de vagas para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar o currículo, até o dia 20 de maio, para o e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de manutenção, agente de portaria, exclusivo para PcD, além de técnico de hemoterapia. As informações dos candidatos passarão por uma triagem, conforme os critérios do Setor de Recursos Humanos (RH) do hospital. Os profissionais que forem selecionados, passarão para as próximas etapas do processo onde terão que fazer provas e entrevistas.

A função de auxiliar de manutenção exige que o candidato tenha o ensino fundamental completo. A vivência em processos e rotinas de manutenção predial corretiva e preventiva em mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, além de seis meses de experiência na área, será considerado um diferencial.

O candidato à vaga de técnico de hemoterapia deve ter ensino médio completo e técnico profissionalizante, conhecimento intermediário em informática e conselho de classe ativo.

Já para o cargo de agente de portaria, o candidato deve ter ensino médio completo e conhecimento em informática básica, além de laudo que ateste a deficiência.