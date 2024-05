Saiba quais são as perguntas mais comuns em uma entrevista de emprego

Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para trocar de empresa, as entrevistas feitas por recrutadores de recursos humanos (RH) podem deixar muita gente ansiosa. Algumas perguntas são clássicas — ‘Por que devemos contratar você?’, por exemplo — e outras, buscam conhecer habilidades específicas de um profissional. Nesta reportagem, especialistas em RH falam sobre o que se espera de um candidato à contratação, e dão dicas para quem deseja ser efetivado sem possuir qualquer experiência prévia formal de trabalho.

A professora universitária de RH e consultora de carreiras, Márcia Bentes, lista quais são as cinco perguntas mais comuns feitas em uma entrevista de emprego:

Por que devemos contratar você? Por que você escolheu nossa empresa? Qual o seu diferencial em relação aos outros candidatos? Fale-me um pouco sobre o profissional que você é. Quais foram suas experiências anteriores neste cargo?

Para responder às perguntas acima, a especialista recomenda pedir ajuda a outras pessoas que já passaram por situações do tipo e foram bem sucedidas. Se não pessoalmente, vale fazer uma busca na internet. “Os gestores de RH esperam que você responda com bastante convicção, olhando nos olhos, e que você seja convincente para comprovar experiência e conhecimento necessários para a função”, explica Márcia.

Márcia Bentes (à esquerda) e Sharon Soares (à direita), especialistas em RH, elencam as principais questões que podem ser feitas em uma entrevista de emprego (Foto: Reprodução | arquivo pessoal)

Além das perguntas mais comuns, Sharon Soares, especialista há 10 anos em gestão de pessoas por competências, destaca questões específicas que podem ser feitas para os candidatos:

Quais foram os problemas mais difíceis que você ajudou a solucionar no último emprego? Você já ensinou algo para alguém? O que, e para quem? Descreva-me uma situação em que você assumiu responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte de suas atribuições, e explique por que fez isso. Conte-me uma situação em que você influenciou positivamente as pessoas. O que você tem feito para se manter atualizado(a)?

“As perguntas acima são as que eu mais utilizo para identificar competências de solução de problemas, auto-motivação e empreendedorismo”, explica Sharon. A depender do método utilizado e do perfil dos candidatos, tais questionamentos podem variar. “⁠Um bom recrutador personaliza as perguntas conforme cargo, idade e objetivo da relação estabelecida entre empresa e candidato. ⁠No método por competências, focamos em buscar informações do que não está no currículo”, acrescenta Sharon.

De toda forma, os gestores de RH buscam, durante a entrevista de emprego, conhecer o máximo de informações do candidato, baseadas em fatos e não em expectativas. “O foco é principalmente nas questões comportamentais, por ser o maior índice de desligamento das empresas, segundo estatísticas. As habilidades técnicas são importantes e, dependendo do cargo, fundamentais. Porém, se não forem realizadas perguntas estratégicas na entrevista, podemos contratar um candidato ‘errado’ e dispensar um perfil adequado para a vaga, gerando custos de tempo e dinheiro”, revela a especialista em gestão de pessoas por competências.

E quando não se tem experiência?

Márcia Bentes ressalta que, quando a pessoa não tem experiência, é possível ingressar no mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz (a lei que fomenta capacitação profissional de jovens entre 14 e 24 anos) ou de cursos técnicos. “Nesses casos, a pessoa não tem experiência, mas tem conhecimento. Para ser convincente, deve-se manter a postura corporal e saber enfatizar, por meio da voz e do olhar, afirmações do tipo: ‘Eu estou interessado(a) nesta vaga’, ‘Eu possuo disponibilidade’, ‘Eu gostaria muito de trabalhar nesta empresa’”, exemplifica.

Na opinião de Sheron Soares, algumas empresas “até preferem um profissional sem experiência”, pois a empresa conseguirá moldar o funcionário conforme a cultura da empresa. “A pessoa vem sem vícios, manias ou achismos, e geralmente está querendo muito aquela oportunidade, porque sabe que é necessário para valorizar o currículo dela. Então, sim, pessoas sem experiência prévia têm chances”, garante.

Uma dica para os iniciantes é refletir sobre habilidades exercidas em outras instâncias da vida. “É pouco provável que a pessoa não tenha experiência com absolutamente nada. Se faz parte de alguma igreja: já participou de algum trabalho voluntário? Na faculdade: já fez planilhas, relatórios? Se ainda está no ensino médio, pode falar sobre alguma experiência com liderança no ambiente escolar”, conclui Sheron.

Dicas gerais sobre como se portar em uma entrevista de emprego

Sempre fale a verdade.

⁠Estude sobre a empresa e a vaga aberta.

⁠Nunca fale mal do seu antigo emprego/empregador.

Seja objetivo ao responder uma pergunta. Porém, discorra sobre o assunto caso o recrutador dê liberdade para isso.