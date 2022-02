Hospital Jean Bitar seleciona Pessoas com Deficiência (PcD) para formação de cadastro de reserva

O Hospital Jean Bitar (HJB) seleciona Pessoas com Deficiência (PcD) para formação de cadastro reserva para atuação em diversas áreas da unidade hospitalar em Belém. A seleção estabelece como requisito que o candidato tenha o ensino médio completo; conhecimentos de informática, sendo desejável a experiência em rotinas administrativas e também com atendimento ao cliente.

Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo até o dia 25 de fevereiro, com o título “cadastro reserva” e com o cargo pretendido para o e-mail: rh.hjb@indsh.org.br. Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.