Helder discute com ministro critérios técnicos utilizados na cobrança da conta de energia

O governador Helder Barbalho se reuniu na tarde desta quarta-feira (23) com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araújo Feitosa Neto, para discutir os critérios técnicos utilizados na cobrança da conta de energia, principalmente a residencial. O encontro foi realizado na sede do Ministério, em Brasília (DF).

Durante a reunião técnica de trabalho, Helder Barbalho ressaltou a necessidade de uma solução estrutural para os desafios do setor elétrico no Estado, em especial no sistema de transmissão e valor da cobrança pelo serviço. Helder Barbalho reforçou os impactos negativos do valor pago pela energia à população paraense.

Ao final da reunião, o ministro acatou as demandas do governo do Estado e ressaltou que um conjunto de medidas será levado ao Congresso Nacional para avaliação, com ênfase nos critérios de dedução da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um encargo setorial destinado à promoção do desenvolvimento energético do Brasil.

Também participaram da reunião os secretários de Estado da Fazenda, René de Oliveira e Sousa; de Comunicação, Vera Oliveira, e o deputado federal Henderson Pinto, representando a bancada paraense na Câmara Federal.